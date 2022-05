Meteo, 11 maggio con tempo stabile e caldo estivo sull'Italia

Ci lasciamo alle spalle una fase meteo molto instabile, determinata da una circolazione di bassa pressione che ha coinvolto tutto il Paese e che si è allontanata definitivamente verso sud-est sotto la spinta di un cuneo di alta pressione in rinforzo sull’Europa centro-occidentale. Nei prossimi giorni si prospetta, quindi, una situazione di tempo sempre più stabile garantito dall’espansione dell’alta pressione che trascinerà con sé una massa d’aria calda di origine subtropicale. Pertanto, il tempo soleggiato sarà accompagnato da temperature in rialzo, con valori ben al di sopra della norma, più tipici del mese di giugno specialmente al Centro-Nord dove l’anticiclone sarà maggiormente efficace. In compagnia dei Paesi dell’Europa sud-occidentale sperimenteremo, così, un primo assaggio di caldo estivo con il termometro che supererà facilmente la soglia dei 25 gradi fino a toccare localmente picchi vicini ai 30 gradi.

Le previsioni meteo per oggi, mercoledì 11 maggio

Tempo ancora più stabile e soleggiato in tutto il Paese. Da segnalare un moderato sviluppo di nubi durante le ore centrali del giorno, per lo più nelle zone montuose, ma con scarsi fenomeni: al massimo saranno possibili brevi e isolati rovesci o temporali sull’Appennino meridionale e sui rilievi delle Isole. Temperature in leggero rialzo; massime oltre la media soprattutto al Centro-Nord e in generale comprese tra 22 e 28 gradi. Venti deboli e mari calmi o poco mossi.

Le previsioni meteo per giovedì 12 maggio

Giornata prevalentemente soleggiata, con degli addensamenti più che altro a ridosso dei monti in sviluppo nelle ore centrali del giorno, ma accompagnati da scarso rischio di precipitazioni. Temperature stazionarie o in lieve ulteriore aumento: massime in generale comprese fra 23 e 27 gradi, ma con picchi di 28-29 gradi al Nord e sulle regioni centrali tirreniche. Venti deboli, con rinforzi da sud-ovest fra il Ligure e la bassa pianura padana. Mari in generale calmi o poco mossi.