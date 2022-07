Meteo, 11 luglio stabile poi torna il caldo africano da metà settimana

Ancora per qualche giorno in Italia godremo di temperature vicine alle medie climatiche di luglio, quindi il clima sarà pienamente estivo, ma con picchi di temperature contenuti ai 33-34 gradi, certamente elevati ma senza eccessi considerando la stagione. Questa situazione non è però destinata a durare a lungo: i modelli matematici infatti indicano come probabile una nuova irruzione della massa d’aria rovente di origine sud-tropicale, quindi di matrice nord-africana.

Nei prossimi giorni si spingerà verso la Penisola Iberica e la Francia con temperature vicine alla soglia dei 45 gradi (in Spagna previsti 45 gradi a Cordoba, 43 a Saragozza; in Francia 40 gradi a Tolosa e Bordeaux, mentre Parigi potrebbe superare i 35 gradi). Questa massa d’aria estremamente calda tenderà poi estendersi a gran parte del nostro continente, compresa l’Italia. Entro il prossimo fine settimana quindi si potrebbero ripetere temperature ben oltre la norma, con l’avvio della quarta intensa ondata di caldo. In questo scenario, l’attuale emergenza idrica sarebbe destinata ad aggravarsi.

Le previsioni meteo per lunedì 11 luglio

Lunedì cielo sereno al più velato in tutte le regioni, con annuvolamenti pomeridiani su Alpi, Prealpi e lungo l’Appennino, con basso rischio di occasionali rovesci o temporali. Temperature massime in leggero calo al Nord, stabili o in lieve crescita altrove; valori vicini alla norma stagionale. Ventilato per venti orientali su alto e medio Adriatico; moderata Tramontana in Puglia e nello Ionio. Mari mossi nel basso Adriatico, Canale d’Otranto e Ionio.

Le previsioni meteo per martedì 12 luglio

Martedì transito di nuvolosità medio alta al Centro-nord con cielo parzialmente nuvoloso; al Sud giornata soleggiata. Nel pomeriggio instabilità in aumento con temporali in sviluppo lungo la dorsale appenninica dalla Liguria fino al nord della Calabria. Nuvolosità in aumento poi sul settore adriatico e nella zona del Golfo di Taranto. Qualche piovasco più isolato non escluso anche sulle Alpi orientali.



Temperature senza grosse variazioni con valori tra i 27-32 gradi con punte di 33-34 su Sardegna e Sicilia. Venti deboli con qualche rinforzo di brezza lungo i litorali. Un po’ di Maestrale sul Canale d’Otranto con mari mossi tra Canale d’Otranto e lo Ionio, calmi o poco mossi altrove.