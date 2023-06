Meteo, 11 giugno instabile soprattutto al Nord e al Sud: le zone a rischio temporali

Prosegue l'assenza di una struttura di alta pressione sull’area mediterranea e nell’Europa meridionale. Gli anticicloni, infatti, continuano a posizionarsi alle alte latitudini lasciando l’Italia esposta a correnti instabili, a tratti perturbate. Nelle prossime ore si allontanerà la perturbazione n.3 transitata lentamente in questi ultimi due giorni. Per quel che riguarda le temperature, non si prevedono grandi cambiamenti rispetto ai giorni passati, con valori che resteranno nel complesso vicini alle medie di inizio estate; non si intravede per ora lo spettro della prima ondata di caldo dell’estate. Sembra molto probabile che anche nel corso della prossima settimana sul Mediterraneo e sull’Europa centrale insista questo tipo di circolazione atmosferica, dominata da una circolazione di bassa pressione capace di mantenere sempre attiva l’instabilità con il rischio di piogge e temporali in molte zone del nostro Paese. In particolare, i dati attuali evidenziano la possibilità dell’arrivo a metà settimana, tra mercoledì e giovedì, di una nuova e intensa perturbazione che sembrerebbe coinvolgere le regioni centro-meridionali.

Le previsioni meteo per domenica 11 giugno

Al mattino locali piogge o rovesci sul medio-basso Adriatico; in tarda mattinata aumenta l’instabilità nelle zone montuose del Sud. Nel corso del pomeriggio sviluppo di rovesci e temporali su Alpi, Piemonte, Appennino settentrionale, zone interne del Centro-Sud con parziale coinvolgimento dell’area del Golfo di Taranto Temperature in lieve rialzo al Nord e su parte del Centro; valori per lo più fra 25 e 28 gradi con locali punte di 29-30. Venti generalmente deboli, salvo temporanee raffiche durante i temporali e moderati rinforzi di Maestrale sui mari del Centro-Sud, di Bora sull’alto Adriatico. Un po’ mossi il Canale di Sicilia e il Canale di Sardegna, per lo più poco mossi i restanti bacini.

Le previsioni meteo per lunedì 12 giugno

Ampie zone soleggiate sull’alto Adriatico, nelle due Isole maggiori e dal pomeriggio anche sulle coste centrali adriatiche. Nubi sparse nelle altre zone con rovesci e temporali in sviluppo specie da metà giornata su Alpi, Nord-Ovest, zone interne del Centro-Sud e localmente sulle coste intorno al Golfo di Taranto. In serata l’instabilità persiste al Nord. Temperature massime in lieve calo al Nord, senza variazioni di rilievo altrove; valori per lo più tra 24 e 27 gradi con punte di 28-29 gradi. Venti da deboli a moderati di Maestrale al Centro-Sud e di Bora sull’alto Adriatico con mari da poco a localmente mossi.