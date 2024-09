Meteo, 11-12 settembre con nuova perturbazione, venti forti e crollo termico

L’intensa perturbazione che ha attraversato l’Italia si sta allontanando verso est, lasciando spazio a un temporaneo miglioramento. La massa d’aria più fresca alle sue spalle sta portanValpadanaperature verso valori più in linea con la norma un po’ dappertutto dopo un lungo periodo diffusamente e costantemente sopra la media. Mercoledì, una nuova perturbazione (la n.4 del mese) di origine nord atlantica, si avvicinerà alle Alpi determinando un deciso incremento dell’instabilità, segnale di un nuovo peggioramento che, tra giovedì e venerdì, interesserà anche il resto dell’Italia con forti temporali, molto vento e un brusco calo termico. Infatti, entro venerdì in molte regioni si piomberà in un clima autunnale con temperature di diversi gradi sotto la media e la probabile comparsa della neve sotto i 2000 metri in alcuni settori alpini. Saranno anche giornate molto ventose con mari molto mossi o agitati. La tendenza più probabile per il fine settimana vede un generale miglioramento, ma con temperature ancora autunnali.

Previsioni meteo per mercoledì 11 settembre

Giornata abbastanza soleggiata al Centro-Sud, salvo la possibilità di brevi rovesci fra Lazio e Campania e fra bassa Calabria e Messinese. Al Nord graduale aumento delle nuvole e dell’instabilità: al mattino locali rovesci in Veneto; nel pomeriggio rovesci e temporali su Alpi, Lombardia, ovest Emilia, Levante ligure e Nord-Est; in serata fenomeni in intensificazione ed estensione verso le coste dell’alto Adriatico, il Piemonte e la Toscana. Temperature massime in calo al Nord: valori per lo più compresi fra 24 e 29 gradi. Forte Maestrale sulle Isole.

Previsioni meteo per giovedì 12 settembre

Tempo in peggioramento al Centro-Nord, con piogge e temporali sparsi e localmente intensi inizialmente su Lombardia orientale, Nord-Est, Levante ligure, regioni tirreniche e Sardegna, in estensione al medio Adriatico nel pomeriggio. Nevicate oltre 1700-1900 metri sulle Alpi orientali. Qualche isolata precipitazione pomeridiana sulle Alpi occidentali e in Campania. Alla sera peggiora anche al Sud a partire dal basso Tirreno. Temperature massime in deciso calo al Nord, sulle regioni tirreniche e in Sardegna; ancora punte intorno o poco sopra i 30 gradi su medio Adriatico e regioni meridionali. Venti in notevole rinforzo, settentrionali su Alpi e Valpadana, di Libeccio altrove.