Meteo: 11-12 febbraio con piogge e nevicate! Ecco dove

Domani (martedì 11 febbraio) un’altra perturbazione (la numero 4 del mese), comunque debole, raggiungerà l’Italia, dove causerà quindi un nuovo peggioramento del tempo di moderata intensità.

Sono attese nuove piogge, soprattutto al Nord nella seconda parte del giorno, con delle nevicate sulle zone alpine, ma solo a quote piuttosto alte, poiché le temperature si attesteranno su valori leggermente al di sopra della norma. Mercoledì 12 altre deboli piogge bagneranno gran parte del Centro-Nord, con la neve sempre confinata su Alpi e Appennino a quote medio-alte, mentre al Sud sono attese nuvole in generale innocue.

L’evoluzione per la seconda parte della settimana rimane piuttosto incerta, ma è probabile che tra la fine di giovedì 13 e la giornata di venerdì 14 (San Valentino) arrivi un’altra più intensa perturbazione, capace di influenzare il tempo del fine settimana in gran parte del Paese.

Le previsioni meteo per martedì 11 febbraio

Molte nuvole al Nord, regioni centrali tirreniche e Sardegna: dal pomeriggio deboli piogge al Nordovest, Emilia e Toscana, a fine giornata in estensione anche a resto del Nord e Sardegna meridionale; neve sulle zone montuose al di sopra di 1200-1400 metri.

Nel resto d’Italia alternanza tra sole e momenti nuvolosi, in generale senza piogge o nevicate. Temperature massime in lieve calo in gran parte del Nord e Toscana, stazionarie o in leggero aumento altrove.

Le previsioni meteo per mercoledì 12 febbraio

Molte nubi ovunque. Nel corso del giorno piogge deboli e isolate su Lombardia, Levante Ligure, Venezie, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Lazio e nord della Campania; neve sui rilievi oltre 1000-1400 metri.

Temperature minime quasi invariate al Nordovest, in sensibile aumento nel resto d’Italia; massime nel complesso stazionarie o in leggera crescita.