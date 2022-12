Meteo, per Santo Stefano nessuna novità. Per Capodanno?

La giornata di Santo Stefano non mostrerà particolari novità con le nuvole sempre prevalentemente concentrate sulle pianure del Nord, nel settore ligure centro-orientale e con la possibilità di pochi piovaschi o pioviggini solo su Venezia Giulia, Levante ligure ed estremo nord-ovest della Toscana. Ancora prevalentemente soleggiato nelle Alpi, dove transiterà qualche velatura, e al Centro-Sud dove nel primo mattino non si escludono locali nebbie nelle valli interne del Centro, lungo le coste del medio Adriatico e sulla Puglia meridionale. Pochi cambiamenti anche nelle temperature, sempre oltre la norma, e nella ventilazione ancora debole tranne un moderato rinforzo dello Scirocco tra il Ligure orientale e l’alto Tirreno.

Secondo le attuali proiezioni, anche i giorni successivi, almeno fino a giovedì 29 dicembre, non dovrebbero vedere l'arrivo di perturbazioni significative. L'alta pressione mostrerà una lenta tendenza a indebolirsi, con l’instaurarsi di un debole flusso occidentale. Le temperature caleranno riducendo un po' lo scostamento rispetto alle medie. Ad oggi la tendenza per gli ultimi giorni dell’anno e per Capodanno con è ancora delineata, vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti.