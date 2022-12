Meteo, Immacolata con tempo tranquillo ma già in serata peggiora

Si prospetta un ponte dell’Immacolata decisamente movimentato dal punto di vista meteorologico. Dopo una fase relativamente tranquilla, il tempo tornerà a peggiorare a causa del passaggio di una perturbazione atlantica (la n.3) che fra stasera e domani investirà tutto il Paese portando precipitazioni a tratti intense soprattutto al Centro-Nord, con nevicate sui rilievi del Nord e venti sostenuti dai quadranti meridionali al Centro-Sud.

In queste condizioni le temperature rimarranno contenute, in linea con la media al Nord, mentre sulle regioni centro-meridionali i valori resteranno sopra la media con possibili punte anche oltre i 20 gradi.

L’evoluzione più probabile per il fine settimana vede l’arrivo di altre 2 perturbazioni che potrebbero dare origine a precipitazioni diffuse nella giornata di sabato 10 e a un’irruzione di aria artica che da domenica 11 determinerà un brusco calo termico, più marcato nelle zone interessate fino a quel momento dal clima mite.

Le previsioni meteo per oggi, giovedì 8 dicembre

Ampie schiarite su Alpi, alta Pianura Padana, Puglia, settori ionici e Sicilia. Nuvole sul resto d’Italia, con solo qualche isolata pioggia o rovescio su Liguria, regioni tirreniche e zone interne del Centro; nebbie mattutine sulla Pianura Padana occidentale e nelle valli del Centro. In serata tempo in peggioramento con piogge sparse al Nord-Ovest, in Emilia Romagna, Veneto, regioni centrali tirreniche e Campania; neve oltre 700-800 metri sui rilievi del Nord-Ovest.

Temperature massime in ulteriore leggero calo in gran parte del Nord e in Toscana; valori sempre oltre la media al Centro-Sud. Venti meridionali in rinforzo.

Le previsioni meteo per venerdì 9 dicembre

Cielo da nuvoloso a coperto, con temporanee schiarite solo all’estremo Sud. Precipitazioni diffuse, inizialmente su tutto il Nord, le regioni centrali tirreniche e la Campania, ma tendenti a cessare gradualmente al Nord-Ovest. Quota neve dai 400 ai 600 metri sui rilievi del Nord-Ovest, dai 600 ai 1000 metri sul resto dell’arco alpino, ma in rialzo dal pomeriggio. Possibili temporali su Toscana, Lazio e, dal pomeriggio, anche sulla Sardegna. In serata migliora anche al Nord-Est; piogge in arrivo sulla Puglia.

Temperature stazionarie e invernali al Nord, in aumento e decisamente miti al Centro-Sud con picchi anche oltre i 20 gradi. Venti intensi meridionali al Centro-Sud e mari mossi o molto mossi.