Meteo 10 marzo: prima fase di maltempo al via. Rischio forti temporali e criticità: ecco dove

Il tempo della settimana iniziata oggi (lunedì 10 marzo) avrà caratteristiche ben diverse da quella appena conclusa: si conferma infatti l’arrivo sull’Italia di una serie di veloci perturbazioni atlantiche, con frequenti fasi di maltempo soprattutto al Nord, nelle regioni tirreniche e in Sardegna, venti meridionali spesso molto intensi e abbondanti nevicate sulle Alpi.

Questi fenomeni, in particolare le piogge insistenti e i forti temporali, potranno dare luogo a condizioni critiche durante gli episodi di maltempo più intenso. È quindi più che mai indispensabile seguire gli aggiornamenti delle previsioni meteo e tenersi informati circa le eventuali allerte ufficiali emesse dagli enti preposti per i rischi legati ai fenomeni meteo e al pericolo valanghe.

Le previsioni meteo per oggi (lunedì 10 marzo)

Nella notte maltempo al Centro-Nord, con piogge diffuse, forti temporali in Toscana e nevicate sulle Alpi. Al mattino ancora rovesci e qualche temporale su alta Lombardia e Nord-Est, con quota neve intorno a 1400 metri; piogge sparse al Centro, temporali sul Lazio. Parzialmente nuvoloso al Sud e Isole, pausa dalle piogge al Nord-Ovest.

Dal pomeriggio lento miglioramento al Nord-Est; riprende a piovere entro sera invece in Liguria, Piemonte, Lombardia e Sardegna per l’arrivo di un’altra perturbazione. Piogge e temporali insistono fino a sera su Lazio, Abruzzo, Molise e Campania. Temperature in calo al Nord-Est e in Sardegna, in aumento al Sud e in Sicilia. Forti venti di Scirocco in Sicilia, al Sud e in Adriatico, con mari molto mossi.

Le previsioni meteo per martedì 11 marzo

Nuvoloso o molto nuvoloso al Nord, con poche piogge al mattino al Nord-Ovest e precipitazioni più diffuse e in estensione verso est tra pomeriggio e sera. Quota neve sulle Alpi tra 1400 e 1600 metri. Tempo instabile al Centro-Sud, con prevalenza di nuvole e qualche schiarita; rovesci al mattino in Abruzzo, Molise, Puglia e Campania, migliora nel pomeriggio. In serata temporali in Toscana e Sardegna.

Temperature in lieve calo quasi ovunque nei valori massimi. Forti venti meridionali al Sud; a fine giornata Libeccio in deciso rinforzo in Sardegna, Toscana e Mar Ligure.