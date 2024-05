Meteo, 10 maggio con anticiclone in rinforzo ma arriva ancora qualche pioggia

Si allontana definitivamente verso la Grecia il vortice depressionario che nei giorni scorsi ha influenzato le condizioni meteo in Italia. Alle sue spalle si sta rafforzando un promontorio di alta pressione che garantirà un venerdì e un fine settimana all’insegna del tempo prevalentemente stabile e soleggiato.

Una residua instabilità, più che altro concentrata nelle ore centrali del giorno, interesserà fino a sabato l’estremo Sud, principalmente Basilicata, Calabria e Sicilia; domenica il rischio di rovesci o temporali pomeridiani coinvolgerà più che altro i settori alpini.

Le temperature faranno ovunque registrare valori in linea con le medie stagionali con massime per lo più comprese fra 20 e 25 gradi ma con punte fino a 26-27.

Nella prima parte della prossima settimana l’alta pressione tenderà ad indebolirsi al Centro-Nord, favorendo il ritorno a condizioni di maggiore variabilità e instabilità soprattutto nelle regioni settentrionali. Il tempo anticiclonico dovrebbe invece proseguire sulle regioni meridionali e sulle nostre due Isole maggiori con temperature in sensibile aumento perché lambite da una massa d’aria calda nord-africana.

Le previsioni meteo per venerdì 10 maggio

Al mattino un po’ di nuvole sparse su Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto occidentale, Sardegna e regioni meridionali; cielo sereno o poco nuvoloso nel resto d’Italia. Nel pomeriggio sviluppo di nuvolosità irregolare a ridosso delle zone montuose con lo sviluppo di rovesci o locali temporali in Calabria, Basilicata occidentale, Sicilia centro-orientale, zone interne di Sardegna, Lazio e Campania meridionale.

Temperature stazionarie o in aumento, più sensibile nel settore ionico e in Sicilia. Clima primaverile, ovunque tipico del periodo. Venti settentrionali da deboli a localmente moderati. Mari poco mossi al Nord, localmente un po’ mossi al Centro-Sud.

Le previsioni meteo per sabato 11 maggio

Domani al mattino nubi sparse con cielo parzialmente nuvoloso o localmente nuvoloso sulle zone prealpine e pedemontana della Lombardia e sui settori settentrionali e occidentali del Piemonte; sereno poco nuvoloso nel resto d’Italia. A metà giornata aumento della nuvolosità cumuliforme a ridosso delle zone montuose alpine ed appenniniche con lo sviluppo con lo sviluppo di locali e rovesci o temporali in Calabria, estremo settore meridionale del Salento e Sicilia orientale.

Temperature senza variazioni di rilievo, in generale oltre i 20 gradi con valori anche intorno ai 25-26°C. Venti ovunque molto deboli. Mari generalmente poco mossi o localmente calmi.