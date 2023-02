Ciclone mediterraneo a ridosso della Sicilia: fino a venerdì rischio nubifragi e venti di tempesta. Gli aggiornamenti meteo

L'intenso ciclone mediterraneo Helios, diventato un TLC (Tropical Like Cyclone, ciclone dalle caratteristiche simili a quello tropicale) o Medicane (Mediterranean Hurricane, ossia uragano del Mediterraneo), sta influenzando le condizioni meteo soprattutto in Sicilia e nella Calabria meridionale provocando una fase di forte maltempo.

Gli ultimi aggiornamenti meteo confermano che i suoi effetti si faranno sentire fino alla prima parte di venerdì 10 febbraio, specie sulla Sicilia sud-orientale, e che in seguito il ciclone si allontanerà verso sud, in direzione della Libia, favorendo nella seconda parte della giornata un deciso miglioramento.

La concomitante estensione dell’alta pressione dall’Europa nord-occidentale verso le nostre regioni settentrionali contribuirà a smorzare le correnti gelide provenienti da est: le temperature subiranno un generale rialzo termico già da giovedì, ma in maniera più evidente nel weekend quando un po’ di freddo e di vento si farà ancora sentire solo al Sud. L’alta pressione si consoliderà ulteriormente nei primi giorni della prossima settimana favorendo un San Valentino con tempo sempre più stabile e soleggiato ma anche più mite, con le temperature che torneranno ovunque al di sopra delle medie stagionali.

Le previsioni meteo per venerdì 10 febbraio

Domani il tempo sarà ancora perturbato in Sicilia e sulla bassa Calabria, con precipitazioni diffuse e rischio nubifragi nella prima parte della giornata soprattutto sulla Sicilia sud-orientale: sempre in Sicilia nevicherà copiosamente sui rilievi oltre i 700-900 metri; maltempo in attenuazione a partire dal pomeriggio.

Condizioni meteo in miglioramento sul resto del Meridione, in Sardegna e sul medio Adriatico, ma con presenza di nubi per gran parte della giornata al Sud. Cielo ancora soleggiato al Nord e sulle regioni centrali tirreniche.

Temperature mattutine diffusamente sottozero al Nord e interno del Centro; massime quasi ovunque in rialzo. Venti molto intensi con raffiche fino a tempestose (intorno a 100 km/h) nel sudest della Sicilia, in parziale attenuazione a fine giornata; venti moderati o tesi settentrionali nel resto del centro-Sud. Molto agitati o grossi il basso Ionio e il Canale di Sicilia.

Le previsioni meteo per sabato 11 febbraio

Giornata con tempo stabile e soleggiato sul nostro Paese. Da segnalare soltanto dei modesti ed innocui annuvolamenti al Sud e in Sicilia e delle sottili velature in transito al Centro-Nord.

Temperature in generale aumento, soltanto al Sud e in Sardegna sono attesi dei modesti cali nei valori mattutini; minime all’alba ancora leggermente sottozero al Nord e aree interne del Centro. Venti in prevalenza deboli, salvo moderati rinforzi da nord o nordovest su Tirreno occidentale, Mar Adriatico e Mar Ionio. Mari: molto mossi i canali delle Isole e il basso Ionio; mossi l’Adriatico centrale e meridionale, il Tirreno occidentale e l’alto Ionio; poco mossi gli altri bacini.