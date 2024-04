Meteo: Primo Maggio con maltempo, vento, temporali e calo termico. I dettagli

L’arrivo della perturbazione numero 10 di aprile interrompe la breve fase di tempo stabile e soleggiato che ha riportato temperature quasi estive sull’Italia. Il peggioramento inizia nella notte con nubi e temporali in Sardegna e Sicilia, piogge al Nord-Ovest e un rinforzo dei venti; nel corso della giornata del Primo Maggio la perturbazione attraverserà gran parte dell’Italia, portando piogge e temporali anche di forte intensità e un sensibile calo termico.

Il passaggio in rapida sequenza di un’altra perturbazione, la numero 1 di maggio, contribuirà a mantenere anche giovedì 2 e, in misura minore, venerdì 3, condizioni di maltempo o di instabilità quasi ovunque, con una ulteriore diminuzione delle temperature, che in molte regioni torneranno su valori inferiori alle medie stagionali.

Le previsioni meteo per mercoledì 1° maggio

Mattinata con piogge e rovesci al Nord-Ovest, in Sardegna, Toscana, Umbria, Lazio, Campania e Sicilia; parziali schiarite nel resto dell’Italia. Nel corso della giornata migliora nelle Isole, non pioverà nelle zone ioniche. Deboli piogge intermittenti al Nord-Est, sulle coste del medio e basso Adriatico; maltempo altrove, con piogge e temporali anche forti in Piemonte, Liguria, regioni tirreniche e interne del Centro.

In serata piogge diffuse da deboli a moderate in tutto il Nord, in Toscana Umbria e Lazio; neve sulle Alpi occidentali oltre 2000 metri. Temperature massime in generale calo, anche di 5-7 gradi al Centro-Nord. Giornata ventosa ovunque. Forte Scirocco in Adriatico, venti occidentali sule Isole. Mari molto mossi o agitati.

Le previsioni meteo per giovedì 2 maggio

Molto nuvoloso con piogge e qualche temporale fin dal mattino al Nord, regioni tirreniche e Sardegna; iniziali schiarite all’stremo Sud e in Sicilia. Nel pomeriggio l’instabilità si estende anche al resto dell’Italia, tranne le zone ioniche; rischio di temporali soprattutto tra est Lombardia e Veneto e sul basso Tirreno.

Temperature in ulteriore generale diminuzione. Forti venti sud-occidentali sui mari di ponente, in Sardegna, in Romagna e al Centro-Sud.