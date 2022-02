Meteo, 1 febbraio di maltempo su parte del Centro-Sud: vento forte e rischio mareggiate

Prima di abbandonare la nostra Penisola, la perturbazione numero 7 di gennaio martedì 1 febbraio porterà ancora maltempo al Sud e regioni centrali adriatiche, con piogge sparse a tratti anche intense e nevicate sui rilievi, localmente pure abbondanti; in gran parte del Paese sarà anche un’altra giornata con molto vento e possibili mareggiate, mentre le temperature caleranno ulteriormente al Sud e regioni adriatiche.

Mercoledì 2 e giovedì 3, con la perturbazione oramai lontana, saranno invece giornate in generale soleggiate e caratterizzate da sensibile rialzo termico.

Le previsioni meteo per martedì 1 febbraio

Bello in gran parte del Nord, con qualche debole nevicata solo in Alto Adige. Bel tempo anche in Toscana, Marche, Umbria e Lazio. Nuvoloso o molto nuvoloso nelle altre regioni: piogge sparse su Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, con possibili temporali su Calabria Meridionale e Sicilia Tirrenica; neve sull’Appennino Abruzzese e Molisano oltre 600 metri, su Appennino Meridionale e rilievi della Sicilia oltre 800-1000 metri.

Temperature massime in rialzo al Nord, in calo invece al Sud e Medio Adriatico. Giornata ventosa per venti settentrionali, con raffiche tempestose (anche 100 km/h) e mari agitati.

Le previsioni meteo per mercoledì 2 febbraio

Nuvole e deboli nevicate oltre 1000-1200 metri sulle zone alpine di confine. Alternanza tra sole e nuvole in Sardegna, dove non sono previste piogge. Bello e soleggiato nel resto d’Italia.

Temperature massime quasi dappertutto in crescita. Ventoso al Sud e Isole per intensi venti di Maestrale.