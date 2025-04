Meteo: aprile al via con un fronte freddo. Calo termico, venti e temporali: ecco dove

Il fronte freddo (perturbazione numero 15 del mese di marzo) che nelle ultime ore ha fatto il suo ingresso nel Mediterraneo centrale coinvolgendo anche l’Italia, favorirà la formazione di un’area di bassa pressione che insisterà in prossimità del nostro Paese mantenendo il tempo instabile fino a mercoledì 2 aprile soprattutto al Centro-Sud. La depressione sta richiamando freddi e intensi venti settentrionali responsabili oggi (martedì 1) di un calo delle temperature verso valori temporaneamente poco al di sotto delle medie stagionali.

In seguito, tra giovedì 3 e sabato 5, la pressione dovrebbe aumentare creando un corridoio anticiclonico in temporaneo rinforzo, favorevole ad un rialzo termico, con pochi residui episodi di instabilità solo all’estremo Sud. Secondo le attuali proiezioni un nuovo fronte freddo in discesa verso i Balcani potrebbe coinvolgere anche l’Italia a iniziare da domenica 6. Si tratta comunque di un’evoluzione ancora caratterizzata da ampi margini di incertezza.

Le previsioni meteo per oggi (martedì 1 aprile)

Ancora tempo instabile al Sud e in Sicilia con piogge, rovesci e temporali, localmente di forte intensità in Basilicata, Calabria e Salento. Prevalenza di nuvole anche al Centro, più compatte e associate a precipitazioni soprattutto al mattino nelle regioni adriatiche, con neve in Appennino fino a 1000-1300 metri; piogge più deboli e isolate nel pomeriggio su bassa Toscana e Lazio. In Sardegna iniziali schiarite ma con nubi in aumento e qualche pioggia dal pomeriggio.

Nuvolosità variabile su Venezie, bassa Val Padana, Piemonte e Ponente Ligure, con deboli nevicate su Appennino emiliano e Alpi occidentali; schiarite più ampie nel resto del Nord. Temperature in ulteriore calo e su valori anche sotto la norma. Insistono moderati o forti venti nord-orientali, con mari mossi o molto mossi.

Le previsioni meteo per mercoledì 2 aprile

Nuvolosità variabile, alternata a schiarite più ampie al Nord-Est e su Toscana, Umbria, alto Lazio, basso Adriatico e Sicilia meridionale. A inizio giornata qualche pioggia residua al Sud e nevicate fino al primo pomeriggio nelle Alpi occidentali oltre 1500 metri circa. Nel pomeriggio isolati rovesci o temporali su Lazio, Campania, Basilicata e Calabria.

Temperature per lo più in rialzo e nella norma. Venti moderati o forti da nord o nordest su alto Adriatico e Liguria, in attenuazione al Centro-Sud.