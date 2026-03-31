FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo: 1-2 aprile con severo maltempo. Bufere di neve e venti tem...

Meteo: 1-2 aprile con severo maltempo. Bufere di neve e venti tempestosi

Il ciclone mediterraneo "Erminio" dà vita a una fase di severo maltempo al Centro-Sud con rischio criticità a causa di nevicate e piogge ingenti.
Previsione31 Marzo 2026 - ore 12:55 - Redatto da Meteo.it
Previsione31 Marzo 2026 - ore 12:55 - Redatto da Meteo.it

Dopo Samuel e Deborah, il mese di marzo si chiude adesso con Erminio, il terzo ciclone mediterraneo in appena due settimane, associato alla perturbazione n.11 di marzo, giunta sull’Italia nella seconda parte di lunedì. La massa d’aria polare marittima che la accompagna si riversa in queste ore sui mari attorno alla Penisola, dando vita ad un temporaneo marcato raffreddamento ma soprattutto, ad una circolazione ciclonica destinata ad approfondirsi nel corso delle prossime 24-36 ore tra la Sicilia e il Mar Ionio.

Nella parte centrale della settimana di Pasqua, Erminio (così ribattezzato dall’Aeronautica Militare, secondo il progetto “Storm Naming”) sarà dunque responsabile di condizioni meteo avverse in molte regioni del Centro-Sud
dove si attendono venti fino a tempestosi, mari fino a molto agitati e con conseguenti mareggiate sulle coste esposte. Le precipitazioni risulteranno particolarmente intense - con quantitativi ingenti - nei settori del medio e basso Adriatico, oltre ad un altro cospicuo carico di neve in Appennino, inizialmente anche sotto i 1000 metri.

In particolare, massima attenzione ad Abruzzo e Molise: entro la fine di giovedì 2 aprile si rischiano quantitativi di pioggia oltre 200 mm e accumuli di neve fresca in quota da 1 a 2 metri. Venerdì 3 ultimi effetti del ciclone, mentre nel fine settimana di Pasqua si conferma il ritorno dell’alta pressione, che assicurerà tempo stabile e soleggiato e temperature decisamente più miti.

Le previsioni meteo per mercoledì 1 aprile

Sulle regioni centrali adriatiche, al Sud e sulla Sicilia tempo perturbato con precipitazioni diffuse, anche a carattere temporalesco. Fenomeni più persistenti e intensi su Abruzzo, Molise e Puglia, con rischio criticità. Bufere di neve in Appenino: fin verso 700-900 metri nel settore abruzzese e molisano, oltre 1200-1500 metri su quello meridionale. Nuvolosità variabile su regioni centrali tirreniche, Umbria e Sardegna, con occasionali fenomeni sul basso Lazio e sull’isola. Al Nord nuvolosità poco densa in transito da est verso ovest nel corso della giornata, in un contesto di tempo abbastanza soleggiato.

Temperature massime per lo più stazionarie. Venti fino a intensità di tempesta, con raffiche intorno o poco oltre i 100 Km/h al Centro-Sud e su tutti i mari, che risulteranno agitati o molto agitati e dunque con il rischio di mareggiate sulle coste esposte.

Le previsioni meteo per giovedì 2 aprile

Al Nord e sulla Toscana tempo in prevalenza soleggiato, salvo modesti annuvolamenti passeggeri. Nel resto del Paese cielo da nuvoloso a coperto con precipitazioni frequenti e diffuse su regioni del medio Adriatico, al Sud, sulla Sicilia e, marginalmente, nell’est e sud della Sardegna.

Fenomeni più intensi e localmente abbondanti su Abruzzo, Molise, Puglia Irpinia e Basilicata, con rischio criticità, ma con tendenza all’attenuazione a fine giornata. Quota neve in ulteriore rialzo in Appenino: a carattere di bufera fin verso 800-1200 metri nel settore abruzzese e molisano. Temperature massime in generale rialzo. Venti da tesi a burrascosi al Centro, sulle Isole e sui mari prospicienti, che risulteranno agitati.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo: tempesta Erminio in arrivo! Maltempo, neve abbondante e forti venti
    Previsione31 Marzo 2026

    Meteo: tempesta Erminio in arrivo! Maltempo, neve abbondante e forti venti

    Il terzo ciclone mediterraneo nel giro di due settimane è in arrivo e si chiama "Erminio": forte maltempo al Centro-Sud con nevicate abbondanti.
  • Meteo 31 marzo: la tempesta Erminio porta maltempo al Centro-Sud! Venti forti ovunque
    Previsione31 Marzo 2026

    Meteo 31 marzo: la tempesta Erminio porta maltempo al Centro-Sud! Venti forti ovunque

    Fino a giovedì 2 aprile un intenso vortice (tempesta Erminio) graviterà sulle nostre regioni centro meridionali, scatenando un maltempo invernale
  • Meteo: in arrivo la tempesta Erminio! Venti forti, neve, temporali e clima freddo!
    Previsione30 Marzo 2026

    Meteo: in arrivo la tempesta Erminio! Venti forti, neve, temporali e clima freddo!

    La tempesta Erminio raggiungerà il nostro Paese nelle prossime 24 ore con maltempo diffuso al Centro-Sud, venti forti e clima freddo ovunque.
  • Meteo: fine marzo e inizio aprile con aria polare, venti, neve e piogge! Ecco dove
    Previsione30 Marzo 2026

    Meteo: fine marzo e inizio aprile con aria polare, venti, neve e piogge! Ecco dove

    Un nuovo fronte freddo sta per colpire l'Italia che tra 31 marzo e 2 aprile vedrà un nuovo sensibile calo termico con nevicate a quote basse.
Ultime newsVedi tutte
Meteo Pasqua e Pasquetta: alta pressione e tempo stabile. Clima molto mite: ecco dove
Tendenza31 Marzo 2026
Meteo Pasqua e Pasquetta: alta pressione e tempo stabile. Clima molto mite: ecco dove
La tendenza meteo per Pasqua e Pasquetta vede un ritorno a condizioni di tempo stabile e clima mite, soprattutto nelle regioni del Centro-Nord.
Meteo: tempesta Erminio prima di Pasqua! Cosa succede invece nel weekend pasquale?
Tendenza30 Marzo 2026
Meteo: tempesta Erminio prima di Pasqua! Cosa succede invece nel weekend pasquale?
La tendenza meteo nei giorni antecedenti alla Pasqua vede un forte maltempo al Centro-Sud con neve, venti e freddo. Nel weekend cosa succederà?
Meteo, aprile al via con forte maltempo: la tendenza meteo
Tendenza29 Marzo 2026
Meteo, aprile al via con forte maltempo: la tendenza meteo
Settimana di Pasqua segnata da un vortice ciclonico con piogge, venti forti e mareggiate al Centro-sud. Possibile miglioramento da venerdì. La tendenza meteo
Mediaset

Ultimo aggiornamento Martedì 31 Marzo ore 13:30

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154