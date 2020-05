Mercoledì temporaneo calo termico

Mercoledì il temporaneo indebolimento dell’alta pressione consentirà a una perturbazione (la numero 1 di maggio) in scivolamento sui Balcani di lambire anche la nostra Penisola, dove porterà un po’ di piogge, che si concentreranno soprattutto sul versante adriatico; i venti freschi che accompagnano la perturbazione faranno calare le temperature in gran parte del Nord e regioni adriatiche, mentre nelle Isole Maggiori la giornata risulterà insolitamente calda, con punte di 28-30 gradi. Giovedì, con la perturbazione in allontanamento, tornerà a splendere il sole in quasi tutto il Paese, mentre l’aria fresca farà temporaneamente calare le temperature al Sud e Isole. Nell’ultima parte della settimana, tra venerdì e domenica, il tempo sarà bello in gran parte d’Italia, con temperature in crescita e in generale al di sopra della norma.

Previsioni meteo per mercoledì. Bel tempo in Calabria, Sicilia e Sardegna. Alternanza tra sole e nuvole nel resto d’Italia: nel corso del giorno qualche pioggia su Alpi, Emilia, Romagna, zone interne del Centro, coste centrali adriatiche e nord della Puglia. Temperature massime in calo al Nord e regioni adriatiche, in crescita invece nelle regioni tirreniche, Sicilia e sud della Sardegna: punte di 28-30 nelle Isole Maggiori.

Previsioni meteo per giovedì. Un po’ di nuvolosità innocua all’estremo Nordovest, Calabria Meridionale e Sicilia Orientale; tempo bello e soleggiato nel resto d’Italia. Temperature massime in sensibile calo al Sud e Isole, in crescita invece al Nordest.