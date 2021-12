Mercatini di Natale 2021 a bordo dei treni storici

Foto di Pixaline da Pixabay

Cosa hanno in comune i mercatini di Natale 2021 e i treni storici? Apparentemente nulla. Chi ama viaggiare e scoprire sempre cose nuove deve assolutamente sapere che vi è la possibilità di prendere un treno storico per raggiungere i tradizionali mercatini natalizi nei borghi più belli d'Italia e immergersi così appieno nell'atmosfera delle feste facendo una esperienza unica nel suo genere e pertanto sicuramente indimenticabile. Ecco il programma di viaggio, con possibilità da Nord a Sud Italia, per chi vuole viaggiare su rotaia e raggiungere borghi magici dove immergersi nei mercatini di Natale 2021 tra luci, colori e profumi della tradizione.

Mercatini di Natale 2021 e treni storici: il programma di viaggio

Cosa prevede il programma di viaggio sui treni storici per i mercatini di Natale 2021? Domenica 19 dicembre 2021, alle 9:30, nella stazione di Milano Centrale parte il primo convoglio, trainato da locomotiva elettrica, in direzione Trento e Bolzano. Dalla città meneghina il convoglio traghetterà i viaggiatori fino ai due paesi simbolo dei mercatini di Natale. Trento e Bolzano, in questo periodo, sono meta di numerosi turisti che vogliono respirare la magia del Natale e immergersi in un mondo fatto da luci e colori, ma soprattutto sapori, tradizionali, ma capaci di abbracciare anche l'innovazione e rimanere sempre al passo con i tempi.

Da Napoli Centrale, sempre alle 9.30, invece, partirà il treno storico Pietrarsa Express diretto al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa. I viaggiatori avranno modo di visitare i mercatini allestiti all'interno e partecipare alle attività di intrattenimento proposte dal Museo. Tale viaggio verrà ripetuto, sempre con partenza da Napoli Centrale - dalle 10:00 del mattino -, anche il 22 e il 23 dicembre 2021.

Alle ore 9:00, sempre domenica 19 dicembre 2021, da Sulmona, invece, prenderà il via il viaggio di un treno storico formato da automotrici ALn668 in livrea storica. Stazione di arrivo? Quella di Rieti per poi ripartire alla volta di Greccio

Fino al 6 gennaio 2021, sempre da Sulmona, partiranno diversi treni storici della Ferrovia dei Parchi diretti nelle località di: Campo di Giove, Roccaraso e Castel di Sangro. Dalla stazione di Campo di Giove, ad esempio, si raggiunge in pochi minuti a piedi piazza Duval e Palazzo Nanni allestiti a tema natalizio con le tipiche e caratteristiche casette di Natale per i tradizionali mercatini.

Come prenotare un viaggio sui treni storici verso i mercatini di Natale 2021?

Come prenotare il proprio viaggio sui treni storici per raggiungere i mercatini di Natale 2021? Sul sito della Fondazione delle FS si trovano tutte le informazioni utili. Si possono acquistare direttamente i biglietti online oppure ci si può rivolgere ad una delle varie biglietterie di Trenitalia.

Il costo? Per il viaggio da Milano a Bolzano o Trento gli adulti possono spendere 25 euro mentre i bambini 15 euro a testa.

Per viaggiare a bordo dei treni storici - viste le restrizioni a causa del Covid - è obbligatorio il possesso di un Green Pass valido, ad esclusione dei minori di 12 anni e dei soggetti esenti dalla campagna vaccinale. E' inoltre obbligatorio indossare la mascherina e coprire naso e bocca.

Perfino sui treni storici, visto il momento che stiamo affrontando a causa della pandemia, sono state potenziate le attività di sanificazione e disinfezione. I viaggiatori potranno trovare a bordo dei treni dispenser di disinfettante per le mani. Oltre a ciò è stato introdotto un nuovo criterio di prenotazione dei posti a bordo per garantire il rispetto delle distanze di sicurezza.