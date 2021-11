Foto di 昕 沈 da Pixabay

Si apre la stagione dei Mercatini di Natale 2021. Quali non perdere questo fine settimana? Possiamo dire che nel weekend compreso fra il 27 e il 28 novembre 2021 in tutta Italia abbiano ufficialmente preso il via la maggior parte delle manifestazioni. A poco meno di un mese dal Natale tutte le città sono già addobbate a festa. Giocattoli, prodotti tipici locali, luci, suoni e colori tipici del Natale sono pronti a invadere piazze e strade affinché tutti entrino nel clima delle feste che incombono. Non vanno dimenticate le misure per il contenimento del Covid. Ogni città ha le sue regole. Dalle mascherine al green pass, passando per le distante di sicurezza e i vari metodi studiati per evitare assembramenti davanti ad un banchetto.

Mercatini di Natale 2021, le mete classiche: da Trento a Merano

Tre le mete classiche di chi va a visitare i mercatini di Natale vi sono: Trento, Bressanone, Merano e Vipiteno, ma anche Bolzano. Il consiglio è quello di visitare il sito di ogni città per controllare le regole e le restrizioni imposte. Si tratta di mercatini dall'atmosfera magica che fanno emozionare grandi e piccini e lasciano tutti piacevolmente meravigliati sia per le luci che i colori tipici della tradizione, ma anche per gli ottimi sapori dei manicaretti tradizionali di questo periodo di festa.

A Bressanone dal 26 novembre 2021 fino al 6 gennaio 2022, nella Piazza del Duomo, residenti e visitatori possono aggirarsi fra le varie casette di legno per ammirare e soprattutto acquistare prodotti che sono realizzati o rifiniti in Alto Adige. Si trovano qui ottime idee regalo per amici e parenti, ma anche meravigliose decorazioni per la casa e prodotti ottimi che variano dal vin brulé ai canederli.

A Trento arrivano ogni anno visitatori e turisti da ogni parte d'Italia e del mondo, per uno dei mercatini di Natale più suggestivi e belli che vi siano. Dal 20 novembre al 9 gennaio 2022 ci si potrà immergere in una atmosfera magica ed osservare ben 62 casette di legno dislocate nelle due storiche piazze della città ovvero piazza Fiera e piazza Cesare Battisti.

A Vipiteno dal 26 novembre 2021 al 6 gennaio 2022 oltre alle decorazioni di Natale si potranno ascoltare le tradizionali canzoni natalizie. Nel periodo dell'Avvento, tutti i sabati alle ore 17 e le domeniche alle ore 12 si potrà assistere allo spettacolo del musicista e compositore Josef Haller.

A Merano, dal 26 novembre al 6 gennaio si potrà compiere un viaggio tra tradizioni e novità. Mentre a Bolzano, nello stesso periodo, Piazza Walther si riempie di luci e colori tipici del Natale per uno dei mercatini tradizionali da vedere almeno una volta nella vita.

Per garantire una visita in piena sicurezza ai Mercatini Originali Alto Adige e per prevenire la diffusione del corona virus, quest'anno le seguenti regole si applicano a tutti i visitatori:

In Alto Adige per garantire la visita ai mercatini in totale sicurezza occorre che tutti i visitatori siano in possesso di: Green Pass valido, che indossino la mascherina chirurgica e mantengono la distanza di sicurezza interpersonale di 1 metro.

Oltre a questo è stato ideato un braccialetto adesivo che rimane valido per tutta la giornata e permette di visitare non solo uno, ma anche gli altri Mercatini originali in Regione ovvero quelli nelle città di: Bolzano, Merano, Bressanone, Vipiteno e Brunico.

Mercatini di Natale 2021 a Verona: cosa vedere nel fine settimana in città

A Verona i mercatini di Natale 2021 sono pronti a invadere piazza Bra. L'ingresso nella città viene illuminato da centinaia di luci natalizie, tutte le vie del centro storico verranno addobbate a festa. Fino al 26 dicembre 2021, piazza dei Signori ospiterà per il dodicesimo anno consecutivo, le caratteristiche casette in legno dei Mercatini di Natale a Verona in collaborazione con il "Christkindlmarkt" di Norimberga. Vi saranno oltre 100 espositori pronti a proporre prodotti tipici tradizionali artigianali quali addobbi in vetro, legno e ceramica, tante idee regalo e specialità gastronomiche. Novità di questo 2021? La grande pista di ghiaccio che, per la prima volta, verrà allestita nella vasca davanti all’ex Arsenale. Immancabile invece la tradizionale cometa vicino all'Arena di Verona.

Mercatini di Natale 2021 fra Bologna e Ferrara: tra tradizione e innovazione

Quali mercatini di Natale 2021 visitare fra Bologna e Ferrara? Nella città felsinea già da metà novembre, sotto il portico monumentale della Chiesa di Santa Maria dei Servi, vi è l’antica fiera di Santa Lucia, una delle principali in regione. Camminando per le bancarelle si viene avvolti dal profumo del torrone e del croccante. Gli occhi si posano su decorazioni natalizie e statuine del presepe, ma anche sulle mille luci di Natale.

Nel cuore del centro storico, in Via Altabella, a fianco della cattedrale di San Pietro, vi è poi la tradizionale Fiera del Natale fra dolciumi e idee regalo.

Per finire, in Piazza Minghetti e Del Francia, fino a domenica 19 dicembre vi sarà l'amatissimo mercatino di Natale francese.

A Ferrara, invece, ad attendere i visitatori vi è il Cna Christmas Village. Dalla Torre Ducale infine parte una cascata di luci che si irradia per le principali vie dello shopping e illumina in centro.

Mercatini di Natale 2021 a Gubbio: cosa vedere?

Da novembre 2021 a gennaio 2022 a Gubbio - che per l'occasione diviene una vera città di Natale - vi sono incredibili attrazioni ed eventi unici adatti a grandi e piccini.

Oltre ai favolosi e tradizionali Mercatini di Natale non si può non fare un tour presso il ChristmasLand alla scoperta delle bellezze medievali della città.

Ai piedi dell’albero di Natale più grande del mondo, de vedere almeno una volta nella vita, si respira, infine, una atmosfera magica e unica nel suo genere.