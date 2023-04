La melanzana è un'ottima soluzione contro la stipsi

Ormai è ben risaputo: la verdura e in particolare gli ortaggi sono fondamentali per mantenere l'organismo in salute e combattere la stipsi (stitichezza), grazie anzitutto alla grande quantità di acqua e fibre che contengono. La melanzana, in particolare, è molto efficace per regolarizzare il transito intestinale del cibo, anche perché è in grado di riequilibrare la funzionalità del fegato. Ha, inoltre, un basso contenuto calorico, può essere facilmente cucinata in padella o alla griglia e contiene sostanze molto utili per l’organismo come potassio, fosforo e calcio.

Un ortaggio dalle proprietà sottovalutate

La stipsi è molto diffusa nella popolazione e chi ne soffre difficilmente riesce a trovare soluzioni realmente efficaci per risolvere definitivamente il problema. In alcuni casi può arrivare anche a condizionare la qualità della vita e compromettere il regolare svolgimento delle attività quotidiane.

Nel tentativo di risolvere il problema, si possono adottare alcuni accorgimenti, a partire dallo stile di vita: sedentarietà, scarsa attività fisica, una dieta poco variegata e povera di fibre sono abitudini che favoriscono lo sviluppo di questa patologia. Spesso anche lo stress induce una compressione intestinale, complicando quindi il processo digestivo dei cibi.

Per quello che riguarda la dieta, la melanzana è un cibo che non dovrebbe mai mancare nel carrello delle persone che soffrono di stitichezza. Oltre ad avere ottime qualità depurative, diuretiche e antinfiammatorie, sono attribuite a questo ortaggio proprietà lassative che facilitano la regolarità intestinale. Inoltre, mangiare melanzane è consigliato anche per le persone che soffrono di anemia, aterosclerosi, gotta e oliguria: insomma, se cucinate all'interno di ricette semplici e sane, le melanzane possono essere un vero e proprio toccasana per la salute delle persone di tutte le età.