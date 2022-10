Mandorle in giusta quantità: la vita migliora così

Un consumo quotidiano di una decina di mandorle (pari a circa 30-35 grammi) migliora la salute del cuore e riduce il rischio cardiovascolare. Inoltre, garantisce un corretto funzionamento del sistema nervoso e, come riportato dallo studio scientifico pubblicato sull'American Journal of Clinical Nutrition, favorisce la produzione di butirrato e il conseguente benessere dell’intestino. Il tutto attraverso una maggiore capacità di assorbimento di fibre, potassio e altri nutrienti.

Un toccasana anche per il sistema immunitario

Le mandorle, come tutta la frutta secca, contengono una serie di sostanze molto utili per il nostro organismo e in grado di determinare innumerevoli benefici per la salute. Tra gli effetti meno noti c’è quello di favorire la salute intestinale.

Uno studio del King’s College di Londra ha indagato l’effetto di questo alimento sul microbiota intestinale: in particolare, è emerso che il butirrato di sodio, principale fonte di energia dei batteri intestinali, è presente in maggiori quantità tra chi consumano regolarmente mandorle.

Da questo deriva una maggiore capacità di assorbimento dei nutrienti, un sistema immunitario più forte e, più in generale, un migliore livello di salute dell’organismo. Un alimento - insomma - fortemente consigliato, soprattutto per le persone che soffrono di diabete per prevenire un peggioramento della disfunzione.