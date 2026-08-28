Mediterraneo ancora molto caldo: cosa significa per il meteo dell'autunno

Settembre potrebbe esordire con condizioni ancora tipicamente estive su gran parte dell’Italia, mantenendo temperature elevate e ben oltre i valori abituali del periodo. Le più recenti tendenze indicano infatti un mese inizialmente caratterizzato da una prevalente stabilità atmosferica e da poche precipitazioni.

A contribuire alla durata del caldo sarà anche il Mediterraneo, le cui acque risultano ancora molto calde dopo una stagione estiva particolarmente intensa. Questa situazione potrebbe accompagnare il Paese almeno fino alla prima metà di settembre, con sole e clima ancora pienamente estivo.

Mediterraneo molto caldo, cosa significa per il meteo dell'autunno

Il Mediterraneo si lascia alle spalle un’estate caratterizzata da un caldo fuori dal comune, con temperature marine che hanno raggiunto livelli eccezionali. A rendere particolare la situazione non sono stati solamente i valori superiori ai 30°C e le anomalie locali di 5-6°C rispetto alla norma.

L’aspetto più significativo riguarda infatti la grande porzione di mare interessata da temperature insolitamente elevate. I dati di Mercator Ocean indicano che luglio 2026 è risultato il mese di luglio più caldo mai osservato nel Mediterraneo. La temperatura media della superficie marina ha raggiunto circa 27,1°C, confermando un’anomalia decisamente importante.

Nel corso del mese, quasi l’80% del bacino ha registrato almeno una giornata con un’ondata di calore marina forte o di categoria superiore. Si tratta della maggiore estensione raggiunta nel mese di luglio negli ultimi 34 anni di osservazioni. A determinare questo scenario hanno contribuito diversi fattori, tra cui l’alta pressione, i venti, le correnti marine e il continuo rimescolamento delle acque.

Anche l’evaporazione e le condizioni atmosferiche dei mesi precedenti hanno avuto un ruolo nel mantenere elevate le temperature. Negli ultimi giorni il caldo più intenso si è ridotto tra le Baleari, il Golfo del Leone e le coste della Francia. Valori ancora molto elevati persistono però in altre zone del bacino, soprattutto nelle acque a sud della Sicilia.

L’estensione dell’ondata di calore marina si è quindi ridotta, ma il Mediterraneo continua a presentarsi decisamente più caldo del normale. Il calore accumulato durante l’estate, inoltre, non viene disperso rapidamente con l’arrivo dell’autunno.

Nelle prossime settimane il mare continuerà gradualmente a trasferire calore e umidità verso l’atmosfera. Questo non significa necessariamente che la stagione autunnale sarà caratterizzata da fenomeni alluvionali, ma un Mediterraneo così caldo potrebbe diventare un elemento importante quando arriveranno le prime perturbazioni organizzate.

Il Mediterraneo si sta tropicalizzando, le conseguenze

Il Mediterraneo rappresenta uno degli ambienti marini più ricchi di biodiversità, ma allo stesso tempo è particolarmente esposto agli effetti dei cambiamenti climatici. Le temperature sempre più elevate registrate durante le ultime estati stanno modificando in modo evidente gli equilibri dell’ecosistema.

L’aumento del calore nelle acque mette infatti sotto pressione numerose specie che hanno bisogno di temperature più basse per vivere. Alcuni organismi mediterranei stanno così diminuendo o spostandosi verso zone più favorevoli, mentre specie abituate ai mari caldi trovano condizioni ideali per espandersi.

Tra queste ci sono diversi pesci di origine tropicale, come il pesce palla argenteo, il pesce scorpione, il pesce coniglio e il pesce flauto. Alcune di queste specie si sono ormai insediate stabilmente nel bacino e continuano ad ampliare la propria presenza. La loro diffusione potrebbe diventare difficile da controllare, anche perché non è ancora chiaro quali limiti naturali riusciranno a incontrare.