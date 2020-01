Martedì ancora maltempo sulla Sardegna

La massa d’aria fredda giunta nelle ultime 24 ore sta dando origine a un contenuto calo delle temperature in gran parte del Paese. Il suo ingresso nel Mar Mediterraneo mantiene attiva una circolazione depressionaria posizionata tra la Penisola iberica e il Nord Africa: la perturbazione n. 4 ad essa associata mantiene il tempo ancora instabile sulla Sardegna, attorno alla quale si osservano ancora intensi venti sud-orientali. A metà settimana la perturbazione si allontanerà temporaneamente verso la Spagna, mentre l’alta pressione coinvolgerà un po’ tutto il Paese, assicurando tempo ovunque più stabile e un’attenuazione del vento anche sui mari ad ovest della Penisola. Tuttavia, a partire da venerdì, l’indebolimento dell’alta pressione favorirà il ritorno della perturbazione n. 4, che investirà più direttamente le regioni centro-settentrionali tra la seconda parte di venerdì e la giornata di sabato, quando è atteso un peggioramento del tempo. Le temperature, nel frattempo, torneranno a salire, riportandosi al di sopra della media stagionale, soprattutto al Centro-Sud.

Previsioni meteo per martedì. Cielo da poco nuvoloso a irregolarmente nuvoloso sulle regioni di Nord-Ovest e su quelle peninsulari, ma senza precipitazioni e con zone di sereno a tratti anche ampie. Nuvolosità più estesa e a tratti anche compatta su Calabria meridionale, Sicilia orientale e Sardegna, dove saranno possibili locali, brevi piogge, più frequenti e sotto forma di locali rovesci sulla Sardegna orientale. Temperature massime in rialzo in montagna e sulle regioni del versante tirrenico, in lieve calo in Val Padana. Venti: da moderati a forti tra est e sud-est sui mari di Ponente e sulle Isole maggiori, fino a molto forti o burrascosi su Sardegna, mari prospicienti e canale di Sicilia.

Previsioni meteo per mercoledì. Migliora in Sardegna con ampie schiarite e soltanto qualche residua pioggia al mattino nel sud-est dell’Isola. Nuvolosità irregolare sulla Sicilia ma senza precipitazioni e con schiarite più ampie nel settore tirrenico dell’isola. Tempo più soleggiato nel resto d’Italia: il mattino si osserverà soltanto il passaggio di nubi alte e sottili, localmente ancora dense, tra basso Piemonte, Liguria, Emilia Romagna e Toscana, ma in successivo dissolvimento. Temperature: minime stazionarie o in lieve diminuzione, con probabili gelate all’alba al Nord e nelle aree interne del Centro. Massime per lo più in aumento, con valori miti per il periodo, soprattutto al Centro-Sud. Venti in attenuazione sui mari di Ponente ma ancora tesi o localmente forti su Sardegna, mari prospicienti e canale di Sicilia.

Foto iStock/Getty Images