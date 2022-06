Manhattanhenge, il tramonto più bello di New York: cos’è e quando avviene. FOTO

Ansa

“È così famoso perché è semplicemente uno straordinario tramonto”: basterebbero le parole di Jackie Faherty, astrofisico dell’American Museum of Natural History, per descrivere lo spettacolo del Manhattanhenge. Un evento che si ripete pochissimi giorni all’anno e lascia gli abitanti di New York, almeno per un momento, fermi ad ammirare il cielo: “Il sole bacia la griglia delle strade di una delle città più belle del mondo, e tocca la giungla di palazzi con queste meravigliose tonalità dorate”.

Manhattanhenge: che cos’è

Il Manhattanhenge è un fenomeno che avviene solitamente quattro giorni all’anno: prende il nome dal famoso sito di Stonehenge, nel Regno Unito, che si allinea con le albe e i tramonti durante i solstizi d’inverno ed estate, come spiega il New York Times. La città di New York non è stata certo costruita basandosi sulle posizioni dei tramonti, ma in alcuni specifici giorni crea un effetto molto simile: il sole tramonta perfettamente allineato con le ampie strade della città, dando vita a uno spettacolo di luce.

Manhattanhenge: quando avviene

Usualmente ci sono quattro Manhattanhenge durante l’anno, due in primavera e due in estate. I primi due sono appena trascorsi: sono stati il 29 e il 30 maggio. Ma per i cacciatori di tramonti spettacolari in cerca della possibilità di ammirare e fotografare il Manhattanhenge, nessun problema: le prossime date sono dietro l’angolo. I prossimi due tramonti perfetti di New York sono infatti attesi per l’11 e il 12 luglio.