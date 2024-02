Maltempo Veneto, danni ingenti ed evacuazioni: le ultime news sulla situazione e le immagini

Il maltempo sta colpendo duramente in Veneto, soprattutto nella zona di Vicenza. L'alluvione ha riportato alla memoria i drammi del 2010. Si contano già danni ingenti ed evacuazioni di persone effettuate anche in elicottero. Mentre permane l'allerta rossa anche in queste ore in alcune zone. Ecco le ultime news sulla situazione.

Maltempo in Veneto: cosa è accaduto a causa delle ingenti piogge?

Il maltempo in Veneto ha creato grossi disagi soprattutto a Vicenza. Le piene del fiume Bacchiglione e del suo affluente Retrone hanno di conseguenza causato diversi allagamenti, con danni comunque abbastanza contenuti.

🔴#Maltempo #Vicenza 1 milione e 600 mila metri cubi d’acqua raccolti dai bacini di laminazione di Caldogno e dell’Orolo contengono la piena del Bacchiglione

Resta elevato l’allarme per gli allagamenti prodotti dal Retrone e dalla Dioma

ℹ️ https://t.co/9pLY1P3f13 pic.twitter.com/nwh2i0Z4VG — Città di Vicenza (@CittadiVicenza) February 28, 2024

Proprio l'aumento di portata del Retrone ha causato problematiche nel parco omonimo alla parte Ovest della città, Si sono registrati allagamenti in scantinati e anche allo storico stadio "Menti", dove l'acqua è arrivata a coprire parte del terreno di gioco.

#maltempo #vicenza - Livello alto della roggia Dioma e del Retrone: spostare veicoli da luoghi non rialzati in zona industriale (via dell'Edilizia, dell'Industria, da viale degli Scaligeri a via del Progresso, via della Meccanica, dell'Elettronica, dell'Economia e della Tecnica) pic.twitter.com/TABkmd7KxU — Città di Vicenza (@CittadiVicenza) February 28, 2024

Nella città di Vicenza sono sopraggiunti oltre 1 milione e 600mila metri cubi d'acqua. Il Centro Funzione decentrato della Protezione Civile del Veneto ha confermato fino alle 20 di oggi il livello di massima criticità idraulica con allarme nei bacini dell'Alto Brenta, Bacchiglione, Alpone e del Basso Brenta-Bacchiglione.

In generale il Veneto resta ad oggi la regione maggiormente interessata con allagamenti e frane.

Allerta rossa anche nelle prossime ore

In regione permane l'allerta rossa per rischio idraulico anche nelle prossime ore. Il Presidente Luca Zaia ha fatto partire la richiesta di stato di emergenza, nella prospettiva di un aiuto dallo Stato per il ristoro dei danni. Intervenuto in conferenza stampa Zaia ha poi aggiunto: "Siamo davanti a un evento meteorologico che va catalogato come grande evento alluvionale, ma Vicenza è stata salvata dai bacini di laminazione. Se non c'erano le opere stavamo davanti a un altro disastro".