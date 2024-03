Maltempo, tromba d’aria in Liguria tra Varigotti e Finale Ligure: video

In Liguria una "spettacolare" tromba d'aria si è formata davanti a Finale Ligure, il comune italiano della provincia di Savona in Liguria, situato in un comprensorio di circa 35 000 residenti. Il fenomeno atmosferico è stato prontamente immortalato e pubblicato sui social con tanto di foto e video.

Liguria, tromba marina a Finale Ligure: il video

L'ondata di maltempo che ha colpito l'Italia nell'ultima settimana continua a farsi sentire da Nord a Sud con forti piogge, ma anche nevicate abbondanti che hanno fatto registrare danni e disagi in diverse regioni. Non mancano poi fenomeni atmosferici di rara bellezza come la tromba marina che si è formata nella giornata di ieri dinanzi a Finale Ligure. La tromba marina o tromba d'acqua è un fenomeno atmosferico, assimilabile alla tromba d'aria, che si sviluppa o si muove su uno specchio d'acqua. L'evento atmosferico si è creato tra Varigotti e Finale Ligure in Liguria e il momento è stato ripreso con tanto di foto e video dai marinai del porticciolo che hanno potuto assistere allo spettacolo.

Il video è davvero impressionante visto che si vede questo vortice diretto sulla costa ligure fra Varigotti e Finale, in provincia di Savona. Una potente tromba d'aria si è formata sul mare e dal video sembrava quasi diretta alla spiaggia. Le immagini e i video sono stati pubblicati sui social da alcuni residenti che hanno assistito in diretta al fenomeno atmosferico che, fortunatamente, non ha fatto registrare né danni né feriti.

Maltempo in Liguria: la situazione

Intanto anche la regione Liguria, come tante altre dello stivale, è stata interessata da una fortissima ondata di maltempo nel corso degli ultimi giorni. La situazione ha fatto registrare danni e disagi a cominciare da una serie di smottamenti e piccole frane nel territorio metropolitano di Genova e in città. Non solo, negli ultimi giorni è stata necessaria la chiusura di via Barzoli a Genova a causa di una frana,. mentre sulla provinciale della Val Graveglia sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco. Le forti piogge hanno costretto anche alla chiusura di alcune strade provinciali nello spezzino; in particolare la sp. 43 per Levanto e la provinciale 30 di Corniglia.

Danni e disagi anche a Varazze, in provincia di Savona, per la presenza di uno smottamento roccioso vicino alla Baia dei Pescatori. Intanto in città, a Genova, tantissime le chiamate ai Vigili del Fuoco da parte dei cittadini per la caduta di alberi e oggetti pericolanti trasportati dai forti venti che hanno sfiorato i 120 km/h.