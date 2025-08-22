Maltempo Toscana: allagamenti a Portoferraio e piogge torrenziali all'Isola d'Elba. In 12 ore si sono abbattuti 109 mila fulmini

Un’intensa ondata di maltempo ha colpito l’Isola d’Elba, causando gravi disagi. In meno di sessanta minuti sono caduti 54 millimetri di pioggia, provocando allagamenti soprattutto nella zona di Portoferraio e creando problemi sia ai residenti che ai turisti. Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha definito l’evento una perturbazione di straordinaria intensità, sottolineando come siano stati rilevati oltre 100mila fulmini in poche ore sull’intero territorio toscano.

Maltempo in Toscana, nubifragi all'Elba e in Versilia

Un violento temporale ha colpito l’Isola d’Elba nella serata di mercoledì, facendo registrare 54 millimetri di pioggia in meno di un’ora a Portoferraio. La Protezione Civile regionale è attualmente impegnata con vari interventi per far fronte agli allagamenti. Maltempo anche lungo la costa grossetana, dove temporali intensi hanno interessato Follonica e le aree circostanti.

The creepy silhouette of a waterspout in front of Elba Island, Tuscany, tonight. Video by Federica Martelli, via Arezzo Meteo pic.twitter.com/EK3bB5ikwX — Federico Pavan (@PavanFederico00) August 21, 2025

In provincia di Grosseto, i Vigili del Fuoco sono attivi soprattutto nei comuni di Follonica e Castiglione della Pescaia, intervenendo per alberi caduti che hanno bloccato la viabilità in località Le Strette e Macchiascandona, oltre che per allagamenti in abitazioni e edifici privati.

Anche Pietrasanta ha subito pesanti conseguenze: diverse strade risultano sommerse, con piccole esondazioni dei fossi e canali che scorrono verso il mare. Una pianta è crollata e alcune strutture turistiche nella zona di Marina stanno affrontando disagi causati dalla pioggia intensa. A causa dell’acqua alta, è scattato il sistema di allerta per il sottopasso Avis, reso inaccessibile dagli allagamenti. Alle ore 18:47 si sono registrati circa 50 mm di pioggia a Capriglia e tra i 30 e i 40 mm in altre aree del territorio. Un albero abbattuto ha bloccato la strada provinciale per Camaiore, dove sono intervenuti Vigili del Fuoco e polizia municipale. Disagi anche a Torre del Lago Puccini, con strade allagate.

⛈️Un intenso sistema temporalesco ha colpito nella tarda serata l’isola d’Elba, costa livornese, golfo di Follonica, provincia di Grosseto e Siena.



Registrate oltre 10.000 fulminazioni nell’area dell’isola d’Elba e costa meridionale. pic.twitter.com/XXJWvyf0Vw — Italia 24H Live 🔴 – Notizie dall'Italia (@Italia24HLive) August 22, 2025

Nella notte precedente, una parte della copertura del campanile della chiesa di San Paolino a Viareggio è crollata, danneggiando anche un gradino dell’ingresso. L’acqua ha invaso la passeggiata del lungomare. Secondo quanto riferito dal Consorzio di Bonifica Toscana Nord, le zone costiere a nord di Viareggio sono state tra le più colpite. A Pietrasanta si è registrata la precipitazione più abbondante, con oltre 100 mm d’acqua. Due violenti rovesci, separati da oltre un’ora di pausa, hanno spinto il personale del Consorzio ad agire tempestivamente per limitare l’impatto sugli argini e ridurre i disagi alla popolazione.

#Maltempo #Toscana, da ieri sera oltre 220 interventi dei #vigilidelfuoco, squadre tuttora impegnate nelle province di Grosseto (40 interventi), Livorno (37), Lucca (22), Pisa (23), Prato (37), Massa Carrara (31), Pistoia (30). Nelle immagini il lavoro svolto a Prato [#21agosto… pic.twitter.com/YOCPqXZXlh — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) August 21, 2025

Meteo Toscana, le previsioni per il weekend

Nelle prossime 48 ore, l’atmosfera si manterrà variabile, con maggiore instabilità concentrata nelle ore centrali della giornata soprattutto nelle aree interne, mentre lungo le zone costiere si prevede un graduale miglioramento. Le temperature si manterranno leggermente sotto i livelli tipici del periodo, con valori inferiori di circa 1-2 gradi rispetto alla media stagionale.

Per la giornata di domenica è previsto un nuovo impulso perturbato: possibili piogge e rovesci nella notte e al mattino sul mare aperto, con la possibilità che coinvolgano anche le isole. Nel pomeriggio, aumenterà il rischio di temporali nelle zone interne dell’entroterra.

Da lunedì fino a giovedì, il tempo sarà più stabile, con giornate prevalentemente soleggiate e temperature che torneranno a rispecchiare le medie climatiche dell’estate. Tuttavia, nella seconda metà della settimana si profila un possibile ritorno dell’instabilità.