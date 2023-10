Maltempo Roma, la capitale colpita da una tromba d’aria: danni e disagi a Fiumicino e allagata la metro A

Nelle ultime ventiquattr'ore una fortissima ondata di maltempo ha colpito l'Italia facendo registrare danni e disagi in diverse città. L'allerta meteo gialla ed arancione, diramata dalla Protezione Civile, ha trovato poi conferma negli eventi e fenomeni temporaleschi intensi che si sono abbattuti da Nord a Sud. Danni e disagi a Roma per tempesta d'acqua e una tromba d'aria. La situazione.

Maltempo a Roma: tempesta d’acqua e raffiche di vento

Una tempesta senza precedenti si è abbattuta nel pomeriggio di martedì 24 ottobre 2023 su Roma facendo registrare danni e disagi in diverse zone della città. La capitale travolta da una tempesta d'acqua accompagnata da fortissime raffiche di vento che hanno interessato principalmente i quartieri nord della città. Allagamenti nella metro A e nell'università Luiss, mentre si contano una serie di alberi caduti e tombini saltati. Un pomeriggio da incubo per i romani che hanno dovuto fare i conti con una tempesta d'acqua che ha colpito tutta la zona dalla Camilluccia al Trionfale, paralizzata nei due sensi di marcia, dall’altezza di via Nazario Sauro a via Fani.

Non solo allagamenti nelle zone da Labaro a Prima Porta, fino Saxa Rubra e Grottarossa. Diverse le persone intrappolate nelle automobili e salvate dall'intervento dei Vigili del Fuoco. Intanto piogge e rovesci intensi si sono registrati anche nelle zone di Tor Bella Monaca, Cornelia, Parioli, Salario, Ostia, Ponte Galeria, Balduina, Flaminio e in centro. Danni e disagi, anche ingenti, invece, si sono registrati per l'esondazione del fosso di via Lello Maddaleno nel municipio , III, XIII e XV. Tantissime le richieste di aiuto e soccorso pervenute ai vigili del fuoco bombardati dai cittadini romani per la caduta di alberi in strada, rami tagliati e insegne pericolanti. Stop alla circolazione in diverse zone della capitale come in Via dei Campi Sportivi dove alcuni alberi caduti per la strada hanno bloccato la circolazione.

Maltempo a Roma, una tromba d'aria a Fiumicino. Metro A allagata

La forte ondata di maltempo su Roma ha interessato anche la zona di Fiumicino dove si è registrata una tromba d'aria. Il tornado ha causato la caduta di alcuni alberi, ma anche di alcuni gazebo nella zona di del borgo di Testa di Lepre. Diverse le segnalazioni di danni su veicoli che hanno richiesto l'intervento dei Vigili del fuoco, dei volontari della protezione civile e della polizia locale per rimuovere i rami caduti sulle strade.

Disagi anche alla circolazione dei mezzi pubblici. Allagamenti nel capolinea della metro A Battistini chiusa alla circolazione con i passeggeri costretti a salire e scendere alla fermata Cornelia. Non solo, il maltempo ha causato disagi anche alla circolazione delle linee 021, 201, 301, 223 per la presenza di un albero caduto su via Cassia all'altezza di via Giustiniana.