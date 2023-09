Maltempo Puglia, nuovo nubifragio a San Nicandro Garganico: famiglie senza elettricità, salvati due turisti - Video

Un nuovo violento nubifragio si è abbattuto su San Nicandro Garganico, località situata in provincia di Foggia. Il comune del foggiano è già stato fortemente colpito dal maltempo durante lo scorso weekend. I danni maggiori riguardano le coltivazioni, con i campi completamente allagati e le strade invase da fango e detriti. Il sindaco Matteo Vocale, attraverso i suoi social ha parlato di “emergenza”.

Maltempo in Puglia: violento nubifragio a San Nicandro Garganico

“Siamo in emergenza. Dalle 9:00 alle 11:00 circa di questa mattina, una ennesima “bomba d’acqua”, molto più intensa di quella del 23 settembre, ha interessato il territorio di San Nicandro Garganico. In poco più di un’ora sono caduti circa 60mm di acqua: un record assoluto!”, ha dichiarato in un post sui social Matteo Vocale, sindaco di San Nicandro Garganico.

Danni alle coltivazioni

“I danni maggiori - spiega il sindaco - si sono avuti nella Piana di Sagri e Sacca Orientale, dove tutti i terreni sono allagati con danni ingenti alle colture, nonché agli uliveti e frutteti sferzati da una nuova grandinata. Fango e acqua su molte strade statali, provinciali e comunali. Allagamenti in molte zone della città: oltre a garage e scantinati, anche il Cimitero, al momento chiuso per precauzione e due centrali ENEL, con molte centinaia di famiglie senza corrente”.

Salvati due turisti francesi in località Matilde

Matteo Vocale racconta anche del salvataggio di due turisti francesi avvenuto in località Matilde: “Un’operazione di salvataggio è stata effettuata dai volontari dell’AVERS su un‘auto con due turisti francesi, travolta dalla furia dell’acqua in località Matilde: evitato il peggio ai malcapitati, messi in salvo dai volontari”.

Il sindaco ha anche attivato il Centro Operativo Comunale: “tutte le funzioni di Protezione Civile Comunale sono sul territorio per rilevare situazioni di pericolo ed iniziare a repertare i danni”.

Richiesto lo stato di calamità naturale

Il sindaco di San Nicandro Garganico, ha anche annunciato che chiederà lo stato di calamità naturale: “Chiederemo il riconoscimento dello stato di calamità naturale per i danni subiti in agricoltura e al patrimonio pubblico e privato: è necessario sin da ora che le persone e le aziende danneggiate individuino particelle, superfici, colture, beni, possibilmente con repertorio video-fotografico. Successivamente daremo indicazioni operative su come procedere per le richieste”.