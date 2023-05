Il maltempo arriva nelle Marche, Pesaro sott'acqua. Le immagini

L'Italia è nella morsa del maltempo. Dopo l'Emilia Romagna, colpita da una violentissima alluvione, anche le Marche hanno registrato ingenti danni legati a piogge e rovesci torrenziali. Ecco la situazione delle ultime ore tra video e immagini.

Marche: maltempo e allerta meteo

Scattata l'allerta meteo nelle Marche. Un'ondata di maltempo senza precedenti ha colpito la regione che nelle ultime ore ha dovuto fare i conti con piogge torrenziali, allagamenti e vento. Nella città di Pesaro è allarme meteo dopo lo straripamento del torrente Genica nel quartiere di Loreto che ha causato l'allagamento del centro cittadino. Il livello dell'acqua ha toccato un metro di altezza costringendo all'intervento i Vigili del Fuoco. Intanto lo stato di allerta meteo per pioggia e vento ha colpito non solo provincia di Pesaro, ma anche quella di Urbino.

La situazione è ancora sotto controllo. Intanto in seguito agli allagamenti è stato chiuso il casello di Pesaro dell'autostrada A14 in direzione nord per la presenza di un sottopasso. E' rimasto ancora aperto, invece, quello in direzione sud, vista l'assenza di sottopassi. L'allagamento delle strade ha richiesto la chiusura anche di diverse strade: Fontesecco, nel tratto che va da via In Sala a via Lago Maggiore e sottopasso di via Rossi, strada dell'Acquabona e strada Ponte Valle per frana, e Strada Roncaglia.

Allerta meteo nelle Marche: scuole chiuse a Pesaro, Urbino e Senigallia

L'allerta meteo scattata in tutte le Marche ha spinto i sindaci alla chiusura delle scuole in diversi comuni. Scuole chiuse di ogni ordine e grado a Pesaro, Fano, Urbino e Senigallia dopo la violenta ondata di maltempo accompagnata da piogge torrenziali e vento. Tutta la parte del Centro-Nord delle regione ha dovuto fare i conti con un'ondata di maltempo senza precedenti con piogge e temporali che hanno aumentato la portata dei corsi d'acqua che sono straripati in diversi punti allagando i centri cittadini. La situazione è ancora monitorata visto che la Protezione Civile ha comunicato un nuovo stato di allerta arancione anche nella giornata di giovedì 18 maggio 2023.

Dopo lo straripamento del torrente Genica a Pesaro, gli occhi sono tutti puntati sul fiume Misa a Senigallia il cui livello si è innalzato per le precipitazioni.