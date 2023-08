Maltempo in Italia, scatta l'allarme fiumi. Occhi puntati sul Seveso in Lombardia e via al piano anti-esondazioni

Dopo settimane di caldo africano, l'Italia è alle prese con la prima grande ondata di maltempo post-estate. Le piogge e i rovesci causate dal passaggio della perturbazione n.4 di agosto hanno fatto registrare i primi danni e disagi in diverse regioni del Nord, tra cui la Lombardia colpita da un violentissimo nubifragio. Allerta meteo rossa e arancione nella regione e non solo, visto che il Comune ha parlato anche di possibile rischio esondazione dei fiumi Seveso e Lambro.

Maltempo in Lombardia: scatta il rischio esondazione fiumi Seveso e Lambro

Due giorni di tempesta in Lombardia con la città di Milano e la zona della Brianza interessate da un'ondata di maltempo senza precedenti. Piogge e rovesci intensi sfociati anche in nubifragi e grandinate hanno interessato buona parte del territorio milanese facendo registrare danni e disagi con più di venti millimetri d’acqua caduti in soli venti minuti. Una bufera estiva che ha spinto il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali di Regione Lombardia ad emettere un nuovo stato di allerta meteo rossa, arancione e gialla per rischio temporali, idraulico e idrogeologico.

Le piogge intense cadute nel giro di pochissimi minuti, accompagnate anche da raffiche di vento tra 20 e 40 chilometri orari, hanno spinto il Comune ad attivare l'allarme per il rischio di esondazione dei fiumi. "Le intense piogge previste nella notte tra domenica e lunedì – si legge in una note diramata dal Comune di Milano – preoccupano per il rischio esondazione dei fiumi Seveso e Lambro: sono state attivate quindi le azioni necessarie per rischio idraulico ed esondazione con pulizie preventive e ripetute di tutti i sottopassi e il piano Seveso nei quartieri Niguarda e adiacenti e nel parco Lambro".

Lombardia, il fiume Seveso sorvegliato speciale dopo le tempeste d'acqua

L'allerta maltempo ha spinto Palazzo Marino a lanciare un piano anti-esondazione per il fiume Seveso. Il fiume italiano a carattere torrentizio lungo 52 chilometri il cui corso si sviluppa interamente in Lombardia nelle province di Como, Monza e Brianza e Milano, è sotto osservazione dopo le incessanti piogge delle ultime ore che sono cadute non solo nella zona centrale di Milano, ma anche nelle zone del Nord. Le forti piogge e i rovesci registrati nelle ultime 48h hanno spinto l'Amministrazione comunale di Milano a controllare il livello del fiume Seveso.

"Visto il livello arancione dell’allerta meteo – ha spiegato il Comune di Milano – si invitano i cittadini e le cittadine a prestare attenzione nella notte a sottopassi, cantine e box interrati e di segnalare immediatamente eventuali criticità al numero della polizia locale 02.0208". Non solo, l'invito dell'amministrazione comunale ha invitato i cittadini a non frequentare i parchi e le zone verdi della città.