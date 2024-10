Maltempo intenso: martedì 8 pioggia insistente al Centro-Nord. Rischio nubifragi e vento forte

Nel corso di questa settimana l’Italia sarà investita da due intense perturbazioni atlantiche, responsabili di condizioni di forte maltempo soprattutto nelle regioni settentrionali e in quelle tirreniche, dove sono previsti rovesci e temporali di forte intensità, con accumuli localmente molto rilevanti di pioggia (fino a 100/150 litri al metro quadro) in grado di dare luogo a criticità.

La prima di queste perturbazioni, la numero 3 di ottobre, è già arrivata nelle ultime ore al Centro-Nord, accompagnata da un deciso rinforzo della ventilazione: si tratta di venti meridionali, in prevalenza di Scirocco, che trasportano aria umida e molto mite, in grado di portare le temperature su valori superiori alla media al Sud e in Sicilia. Una massa d’aria con queste caratteristiche però favorisce anche lo sviluppo di copiose precipitazioni convettive (rovesci e temporali) e innalzerà la quota dello zero termico sulle Alpi oltre i 3000 metri, aumentando così la quantità di pioggia che dalle zone montane si riversa bei corsi d’acqua.

Mercoledì, con l’allontanarsi della perturbazione verso i Balcani, seguirà una breve tregua, in attesa, giovedì, di un nuovo peggioramento a causa dell’arrivo di una veloce perturbazione, la numero 4 del mese, anch’essa piuttosto intensa e accompagnata da forti venti: si tratta infatti del residuo dell’uragano Kirk, attualmente in pieno Atlantico e in indebolimento, diretto verso l’Europa occidentale, le cui piogge dovrebbero coinvolgere ancora una volta principalmente il Nord e il settore tirrenico.

Forte maltempo martedì 8: le previsioni meteo

Cielo molto nuvoloso o coperto al Centro-Nord e in Sardegna con piogge diffuse, meno probabili e più deboli sul medio Adriatico. Entro sera peggiora anche in Campania, nord Puglia e Sicilia occidentale. Piogge intense e insistenti con notevoli accumuli sulle zone alpine, prealpine, nell’Appennino emiliano e sull’alta pianura Padana; locali forti temporali con possibili nubifragi in Liguria, Toscana, Lazio, Campania e Sardegna. Resistono delle schiarite in Puglia e nei settori ionici.

Temperature in ulteriore aumento sul versante adriatico, al Sud e in Sicilia; in calo in Sardegna. Clima molto mite sul medio Adriatico e al Sud con valori fino a sfiorare i 30 gradi. Forti venti meridionali, con mari molto mossi o agitati; ventoso a tratti anche in pianura al Nord e durante gli episodi temporaleschi.

Le previsioni meteo per mercoledì 9

Tempo in rapido miglioramento, con nuvolosità irregolare e ampie zone di sereno nel medio a basso versante adriatico. Piogge residue all’estremo Nord-Est e, al mattino, anche sul basso versante tirrenico e in Salento; tra pomeriggio e sera torna qualche pioggia dapprima in Liguria e in seguito in Lombardia e sulle zone alpine. Temperature massime in rialzo al Nord. Venti moderati di Libeccio sui mari di ponente e nello Ionio.