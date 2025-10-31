Maltempo in Toscana: allagamenti a Pisa e Livorno, evacuata una scuola a Pistoia. La situazione

Nelle ultime ore una forte ondata di maltempo ha colpito la Toscana e ha causato allagamenti soprattutto a Pisa e Livorno oltre che tra Prato e Pistoia. In quest'ultima località è stata evacuata anche una scuola. Ecco le ultime news che giugno dai territori più colpiti e le immagini inerenti quanto accaduto.

Maltempo in Toscana: allagamenti e frane

Il maltempo in Toscana ha portato precipitazioni diffuse su gran parte della regione e causato grossi allagamenti, danni e disagi, soprattutto nelle province di Pisa, Pistoia, Prato, Livorno e Firenze. Gli interventi del sistema regionale di Protezione Civile sono ancora in corso in diverse delle località elencate.

#Maltempo #Pistoia, situazione meteo migliorata già nella serata di ieri. Al momento è in fase conclusiva il lavoro dei #vigilidelfuoco che, supportati da rinforzi giunti dai comandi di Lucca e Prato, hanno svolto finora 70 interventi [#31ottobre 8] https://t.co/eibk8IH9RK pic.twitter.com/l01ghVDyEW — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) October 31, 2025

Si monitorano ancora, per esempio, i corsi dei fiumi soprattutto della piana pistoiese e pratese, dove il Consorzio di Bonifica ha attivato in queste ore l’impianto idrovoro Senice-Quadrelli per garantire il deflusso delle acque e prevenire eventuali criticità. Ad oggi il fiume Brana ad Agliana resta al terzo livello.

L’Ombrone Pistoiese presenta un quadro in attenuazione: in calo al primo livello a Pontelungo, mentre resta al secondo livello nei punti di Ponte alle Vanne e Poggio a Caiano. Il torrente Stella a Quarrata è in diminuzione, pur mantenendosi al secondo livello, così come il Reno a Pracchia, che si trova poco sopra il primo livello ma in calo. Sotto controllo sono anche il Bisenzio a Gamberame e il Fosso Reale a Campi Bisenzio. Si attendono miglioramenti su tutta l'area nelle prossime ore.

Nella zona di Pistoia è stata evacuata una scuola. I vigili del Fuoco hanno tratto in salvo altre due persone rimaste intrappolate nelle loro auto sotto due cavalcavia dell’autostrada Firenze-Mare, a Montecatini Terme e a Buggiano.

A Pisa, invece, si sono verificati fenomeni di infiltrazioni d'acqua anche in alcuni reparti dei due ospedali. Le infiltrazioni hanno riguardato nello specifico: Ortopedia e terapia intensiva Centro trapianti di Cisanello e il dipartimento materno-infantile e quello di Radioterapia di Santa Chiara. Perfino in alcune strutture universitarie vi sono state infiltrazioni d’acqua causate anche dal sovraccarico della rete fognaria.

A Livorno sia la Protezione Civile del Comune che la Polizia Municipale sono in campo per fronteggiare gli allagamenti che si sono verificati in vari punti della città. Le precipitazioni si sono rivelate più intense soprattutto nella zona del Corbolone.

Qui sono caduti ben 93,4 millimetri un una sola ora. In via delle Sorgenti l’acqua ha allagato la strada e una vettura è finita nel fossato. Si è registrato poi in zona Tre ponti un allagamento davanti alla Baracchina e pertanto per la presenza di acqua marina la Polizia municipale ha chiuso la strada.

Le altre zone colpite dal maltempo

In provincia di Massa Carrara si sono verificate abbondanti precipitazioni. Sono caduti oltre 200 millimetri di pioggia a Filattiera e 154 a Mulazzo. Diversi torrenti e fiumi hanno raggiunto e superato il primo livello di guardia. Numerosi gli allagamenti e i danni per la popolazione.

A Lucca la pioggia ha causato alcuni problemi alla folla arrivata in città per il Lucca Comics & Games, ma non si sono registrati danni o allagamenti.