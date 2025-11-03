Maltempo in Liguria: strade allagate e pronto soccorso invaso dall'acqua a La Spezia

Una forte perturbazione ha colpito la Liguria nelle ultime ore, concentrandosi soprattutto tra il centro e il levante della regione, dopo aver investito nel pomeriggio di ieri la zona di La Spezia. La pioggia intensa ha provocato numerosi disagi, trasformando diverse strade in veri e propri corsi d’acqua. Numerosi gli allagamenti segnalati, con scantinati e autorimesse invasi dall’acqua e dal fango.

Particolarmente critica la situazione nel quartiere del Canaletto, dove il maltempo ha lasciato dietro di sé una scia di detriti e smottamenti. I residenti hanno documentato la furia dell’acqua con foto e video che mostrano le vie sommerse. Le autorità sono al lavoro per ripristinare la viabilità e monitorare ulteriori rischi.

Maltempo in Liguria, allagamenti a La Spezia

Nel pomeriggio di ieri, poco prima delle 16, un forte nubifragio ha colpito La Spezia, provocando numerosi allagamenti in diverse zone della città. Le precipitazioni, particolarmente intense, hanno invaso strade, negozi e abitazioni situate ai piani bassi, soprattutto tra il centro e i quartieri più periferici.

In pochi minuti si sono registrate decine di richieste d’intervento ai Vigili del Fuoco. I sottopassi di Rebocco e della Pieve sono risultati impraticabili, con quest’ultima area rimasta isolata per alcuni minuti a causa dell’esondazione di un canale. Disagi anche nell’area portuale, dove si è reso necessario un intervento urgente nei pressi del cantiere del rio Cappelletto.

In un’ora sono caduti circa 25 millimetri di pioggia, saliti a 80 nell’arco di tre ore. Il sindaco Pierluigi Peracchini ha quindi disposto l’attivazione del Centro Operativo Comunale per gestire l’emergenza, nonostante l’allerta meteo resti di livello giallo. Operai, volontari e forze dell’ordine stanno lavorando per ripristinare la viabilità. La situazione più critica resta in viale San Bartolomeo, dove alcuni torrenti sono esondati.

Disagi all'ospedale di La Spezia, pronto soccorso invaso dall'acqua

Mattinata complicata domenica al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Andrea della Spezia, dove un improvviso allagamento ha reso necessario sospendere l’accesso delle ambulanze per circa due ore. Durante l’interruzione, i pazienti in emergenza sono stati temporaneamente trasferiti all’ospedale di Sarzana.

L’acqua, che ha raggiunto alcuni centimetri di altezza, si è accumulata nel momento di massima intensità della pioggia. Secondo le prime verifiche, la causa sarebbe da attribuire alla difficoltà del sistema fognario nel drenare le precipitazioni eccezionali. L’allagamento, iniziato intorno alle 10, si è risolto poco dopo mezzogiorno, consentendo la riapertura dei varchi di accesso.