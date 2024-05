Maltempo in Germania: in Baviera tanta pioggia e chicchi di grandine enormi

Credits: Wetter - Unwetter Deutschland

Una forte ondata di maltempo ha colpito in questi giorni anche buona parte dell'Europa con forti temporali e grandinate. Diverse le zone più interessate dal maltempo: a cominciare dalla Germania sudorientale all'Austria settentrionale fino alla Repubblica Ceca meridionale. Proprio in Germania si è registrato uno stato di allerta meteo. La situazione.

Ondata di maltempo in Germania: Baviera colpita da gradinate

L'allerta meteo diramata dall'European Storm Forecast Experiment, conosciuto come Estofex (iniziativa di un team di meteorologi europei e studenti di meteorologia fondata nel 2002), delineava un peggioramento delle condizioni climatiche in buona parte d'Europa. Diversi i paesi che negli ultimi giorni hanno fatto i conti con una fortissima ondata di maltempo con piogge intense e grandinate. Proprio in Germania, a Monaco di Baviera, si è registrata una forte grandinata con raffiche di vento.

Il servizio meteorologico tedesco (Dwd), infatti, aveva emesso un bollettino di allerta meteo per il passaggio di una forte perturbazione accompagnata da forti raffiche di vento che hanno sfiorato gli 80 km/h. Non solo, forti grandinate si sono registrate nella capitale della Baviera, colpita da chicchi di grandine anche di 2 cm.

Allerta meteo in Germania: possibile pericolo per la vita

Nei giorni scorsi il maltempo aveva già colpito diverse zone della Germania tra cui la città di Burggen, comune tedesco di 1.700 abitanti, situato nel land della Baviera. Intanto il Deutscher Wetterdienst (Dws), il servizio meteorologico ufficiale nazionale della Germania, ha emesso uno stato di allerta meteo per forti piogge e temporali in diversi distretti della Baviera: Altötting, Ebersberg, Erding, Distretto e città di Monaco, Distretto e città di Rosenheim, Landshut, Miesbach, Mühldorf sull’Inn, Traunstein.

Non solo, il Dwa ha parlato di possibili pericoli per la vita e l’incolumità fisica a causa di fulmini, possibile caduta di rami o oggetti volanti, ma anche per allagamenti di strade, sottopassi e scantinati. Il consiglio del servizio meteorologico ufficiale nazionale della Germania è quello di trascorrere il minor tempo possibile all'aperto.