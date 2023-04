Maltempo, funnel cloud tra Roma e i Castelli: che cos'è e come si riconosce?

Foto da Wikipedia

L'area di Roma e dei Castelli Romani è stata colpita da un forte maltempo che ha causato una serie di fenomeni meteorologici intensi, tra cui la formazione di un funnel cloud: di cosa si tratta?

Funnel cloud tra Roma e Castelli Romani, le immagini

Un tubo nuvoloso a forma di imbuto ha campeggiato nei giorni scorsi nel cielo di Roma interessando anche la zona dei Castelli Romani. Il fenomeno, che non ha toccato terra, è stato osservato in diverse zone della città e ha spaventato molti cittadini. Si tratta del cosiddetto funnel cloud, un fenomeno atmosferico che si presenta in determinate condizioni: di cosa si tratta? Un funnel cloud, che dall'inglese vuol dire "nuvola a imbuto", è un tipo di nube che si forma quando l'aria fredda in movimento si incontra con l'aria calda e umida. Questo tipo di nube è spesso associato ai tornado, ma non tutti i funnel cloud lo diventano. Un tornado si forma quando il funnel cloud tocca il suolo e inizia a ruotare, creando una colonna di aria in movimento rapido e violento.

I funnel cloud si formano più facilmente in aree con aria instabile e flussi di vento convergenti, come nelle zone di fronte freddo. Queste nubi sono spesso accompagnate da lampi, tuoni, forti raffiche di vento e precipitazioni intense. La formazione di un funnel cloud dipende da diversi fattori, come la temperatura e l'umidità dell'aria, la direzione e la velocità del vento e la topografia del terreno. In generale, i funnel cloud si formano più facilmente in primavera e in estate, quando l'aria è calda e umida. Mentre i funnel cloud possono essere spettacolari da osservare, è importante tenere a mente che possono rappresentare una minaccia per la sicurezza. Se si nota la formazione di un funnel cloud, è importante cercare riparo al coperto immediatamente e rimanere lontani dalle finestre e dalle porte.

Funnel cloud tra Roma e Castelli Romani, i disagi

Quanto accaduto a Roma Sud nei giorni scorsi è quindi proprio un funnel cloud, ovvero un "tentativo di tornado" non concretizzatosi. La nube, come spiegato sopra, per diventare un tornado deve toccare il suolo ed è esattamente quello che non è successo, evitando così danni. La forte pioggia e il vento hanno però causato ugualmente numerosi disagi, tra cui allagamenti, cadute di alberi e blackout. Alcune strade sono state chiuse temporaneamente per permettere il ripristino delle condizioni di sicurezza.

Maltempo, funnel cloud tra Roma e Castelli from Socedit on Vimeo.

L'allerta meteo è stata emessa dalle autorità competenti e sono stati attivati i piani di emergenza. Gli esperti consigliano di prestare attenzione a questi fenomeni meteorologici, che possono essere pericolosi, e di seguire le indicazioni delle autorità.