Maltempo Emilia Romagna: fiumi in piena, esondato il Quaresimo. Situazione critica per il fiume Enza

Il Fiume Enza

Piogge e rovesci intensi stanno interessando l'Emilia Romagna colpita da una fortissima ondata di maltempo. Osservati speciali i fiumi complice anche l'allerta meteo arancione per rischio idrogeologico diramata dalla Protezione Civile.

Emilia Romagna allerta meteo: scatta la soglia rossa per i fiumi

Preoccupano le fortissime precipitazioni delle ultime ore in Emilia Romagna. Le piogge intense e continue hanno visto crescere il livello dei fiumi e dei torrenti; in particolare nel Reggiano è esondato il torrente Quaresimo che, dopo una notte di pioggia battente, ha allagato la strada provinciale 72 in via Ghiardo a Cavriago richiedendo l'intervento dei carabinieri. Intanto in tutta la Regione è stata emessa dal Dipartimento della Protezione Civile l'allerta meteo arancione per il rischio idrogeologico nelle zone di Montagna emiliana centrale, Alta collina piacentino-parmense, Montagna bolognese.

Il bollettino emesso dall'Agenzia per la sicurezza territoriale su base dati previsionali Arpae, valido fino alla mezzanotte di domani. #emiliaromagna #maltempo#notiziehttps://t.co/y4sG8L7PLJ pic.twitter.com/io8kKax0HY — La Milano (@milanomagazine) February 26, 2024

La situazione è molto critica per il fiume Enza a Sant’Ilario nel Reggiano dove è stata raggiunta la soglia rossa di allerta con 2 metri e 17 cm. Ricordiamo che la soglia rossa rappresenta quel limite massimo che, una volta raggiunta, indica un passaggio di una piena significativa con diffusi fenomeni di erosione e trasporto.

Emilia Romagna nella morsa del maltempo: piogge e rovesci

Intanto la situazione in Emilia Romagna è ancora molto pericolosa per via del fortissimo maltempo. Nel notte piogge diffuse ed intense hanno fatto registrare accumuli di anche 30-40 mm nelle province della zona centro-occidentali. Valori leggermente più bassi tra il Bolognese e Ferrarese.

⚠️📑#MonitoraggioER Le piogge hanno generato piene al di sopra della soglia 2 sui tratti vallivi di #Arda #Parma #Enza e #Reno. Nelle prossime ore previste nuove precipitazioni moderate sui settori centro-occidentali. ➡️ https://t.co/ZIk2NPHOrz pic.twitter.com/H5bMW8CEtX — allertameteoRER (@AllertaMeteoRER) February 27, 2024

Intanto prosegue anche nella giornata di oggi, martedì 27 febbraio 2024, l'allerta meteo gialla per piogge e temporali in buona parte dell'Emilia Romagna e nelle zone: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Montagna bolognese, Collina bolognese, Pianura piacentino-parmense. Infine anche lo stato di allerta gialla per rischio idrogeologico è stata comunicata in Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Collina bolognese.