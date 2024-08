Maltempo da Nord a Sud: la grandine fa danni in Lombardia e in Salento

Una fortissima ondata di maltempo ha travolto il Nord Italia e in particolare la zona del Varesotto con danni e disagi nell'aeroporto di Malpensa completamente allagato. Non solo, le forti piogge hanno investito anche il Sud Italia con grandinate in Puglia e nella zona del basso Salento.

Maltempo al Nord Italia in Lombardia: allagato aeroporto Malpensa

Allarme maltempo al Nord Italia travolto da un violento nubifragio che, nella giornata di ieri lunedì 26 agosto 2024, ha colpito buona parte della Lombardia. Un fortissimo temporale si è abbattuto nella zona del Varesotto con danni e disagi importanti all'aeroporto di Milano Malpensa dove sono stati dirottati 27 voli verso gli aeroporti di Linate, Orio al Serio, Torino e Venezia.

Un forte temporale (con tanto di fulmini) ha colpito Malpensa con il Terminal 2 completamente allagata. Non solo, allagamenti hanno interessato anche la superstrada 336 che collega allo scalo aeroportuale e tutte le strade d'accesso allo scalo di Malpensa. Stando ai dati comunicati dalla Sea, il gruppo che gestisce il sistema aeroportuale milanese, sono caduti in circa 80 minuti sono scesi oltre 64 millimetri di acqua equivalenti a 64 litri di acqua per metro quadrato.

𝙈𝘼𝙇𝙋𝙀𝙉𝙎𝘼 𝘼𝙇𝙇𝘼𝙂𝘼𝙏𝘼 🛩️



Il forte temporale che si è abbattuto sul Varesotto attorno a mezzogiorno non ha risparmiato l'aeroporto provocando forti disagi ai viaggiatori#Milano #Malpensa pic.twitter.com/G0kceCUiOU — Mi-Tomorrow (@MiTomorrow) August 26, 2024

La forte ondata di maltempo ha colpito non solo l'aeroporto di Malpensa, ma diverse zone del Nord Italia, tra cui la Lombardia, Toscana ed Emilia Romagna con danni e disagi importanti.

Maltempo al Sud: piogge e grandine nel Salento in Puglia

Il maltempo delle ultime ore non ha risparmiato nemmeno le regioni del Sud Italia colpite da forti piogge e grandinate. Tra le zone più interessate c'è la Puglia dove si è registrato un violento temporale con grandinata nel basso Salento. Danni e disagi importanti nella zona compresa tra Matino, Tuglie e Parabita, in provincia di Lecce dove sono caduti 24mm di pioggia caduti. Non solo in Puglia si sono registrate anche diverse trombe marine segnalata al largo del canale d'Otranto e del capo di Leuca.

Sobrecogedor registro visual de una poderosa tromba marina en el sur de Italia



Un video impresionante ha capturado el momento de una imponente tromba marina cerca de Capo di Leuca en el Sur de Italia este lunes 19 de agosto. En los últimos días, múltiples fenómenos similares han… pic.twitter.com/ftODYIeENE — Rotativo de México (@rotativodemex) August 22, 2024

La grandinata ha colpito anche tutta la parte dorsale adriatica interessando le zone di Castro, Santa Cesarea Terme, Tricase e Santa Maria di Leuca. Fortunatamente non si registrano danni importanti, anche se è stato necessario l'intervento delle Capitanerie per aiutare diversi proprietari di imbarcazioni e pescatori a rientrare.