Maltempo Algeria, tempesta di sabbia a Ouargla - Video

Nel cuore del deserto algerino, la città di Ouargla è stata recentemente teatro di un fenomeno meteorologico impressionante: una tempesta di sabbia di proporzioni eccezionali ha trasformato il paesaggio urbano in un ambiente surreale, simile a quello del pianeta Marte.

Un cielo arancione sopra Ouargla, la tempesta di sabbia in Algeria

La tempesta ha sollevato enormi quantità di sabbia e polvere, oscurando il sole e tingendo il cielo di tonalità arancioni e rossastre. La visibilità si è ridotta drasticamente, rendendo difficili gli spostamenti e creando disagi per la popolazione locale. Le autorità hanno consigliato ai cittadini di rimanere al chiuso e di proteggersi con mascherine per evitare problemi respiratori.

Massive dust storm in Ouargla, Algeria today...pic.twitter.com/5I95MQ0biJ — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) May 14, 2025

Impatti sulla vita quotidiana

Oltre ai disagi immediati, la tempesta ha avuto molte ripercussioni sulla vita quotidiana degli abitanti di Ouargla. Le attività commerciali e i trasporti hanno subito rallentamenti, mentre le strutture sanitarie hanno registrato un aumento dei casi di irritazioni oculari e problemi respiratori legati all'inalazione di polveri sottili.

Un fenomeno sempre più frequente

Le tempeste di sabbia non sono nuove in questa regione, ma negli ultimi anni la loro frequenza e intensità sembrano essere aumentate. Gli esperti attribuiscono questo trend a fattori climatici e ambientali, come la desertificazione e i cambiamenti climatici globali, che contribuiscono a rendere il suolo più secco e facilmente sollevabile dal vento.

La resilienza della comunità

Nonostante le difficoltà, la comunità di Ouargla ha dimostrato grande resilienza di fronte a questo evento estremo. Le autorità locali hanno attivato piani di emergenza per garantire la sicurezza dei cittadini, mentre i residenti hanno collaborato per affrontare insieme le sfide poste dalla tempesta.