Maldive a poche ore dall'Italia? Ksamil e le sue spiagge da sogno sono un tesoro nascosto in Albania

Le Maldive sono un sogno per milioni di viaggiatori e turisti, ma i costi dei voli e l'organizzazione del viaggio rappresentano un freno per i tanti sognatori. Attenzione: a pochi chilometri dall'Italia c'è un posto magico che non ha nulla da invidiare al Paese tropicale situato nell’Oceano Indiano. Si tratta di Ksamil, frazione del comune di Saranda, in Albania.

Ksamil come le Maldive: spiagge da sogno e acque cristalline

Ksamil è diventata la Maldive d'Europa. La località si trova nel sud dell'Albania, di fronte all'isola di Corfù, e nel corso degli anni è diventata una delle località più famose per chi è alla ricerca di un posto da sogno non troppo lontano dall'Italia. Le spiagge di Ksamil sono un vero e proprio sogno ad occhi aperti, un tesoro nascosto delle coste albanesi rinominato come "le Maldive d'Europa". Un luogo magico ancora poco conosciuto, ma che non ha nulla da invidiare alle tanto blasonate Maldive, Paese tropicale nell’Oceano Indiano composto da 26 atolli ad anello formati da più di 1000 isole coralline. Un viaggio alla Maldive è sicuramente da organizzare almeno una volta nella vita, ma la durata del volo di circa 10 euro e i costi non propri "light" sono spesso proibitivi per tantissimi turisti.

Per chi "sogna le Maldive", ma non può permetterselo è possibile godere di un viaggio similare a pochi chilometri dall'Italia in una meta non solo più vicina, ma anche più conveniente. Si tratta di Ksamil, un tesoro delle coste albanesi che si è guadagnata nel corso degli anni il nome di "le Maldive d’Europa".

Ksamil Island in Albania: spiagge di sabbia e un paradiso tutto da scoprire

Ksamil è una vera e propria gemma, un paradiso tutto da scoprire situata a circa 17 chilometri a sud di Saranda, in Albania. Un posto magico ed incontaminato dove è possibile godere di spiagge di sabbia bianca e di acque cristalline. A soli 691 km dall'Italia, circa 5 ore e 51 minuti di volo, è possibile visitare un vero e proprio paradiso incontaminato composto da tante piccole isole e spiagge che, durante i mesi estivi, vengono prese di mira dai tantissimi turisti che hanno scoperto questo posto magico. Per chi è alla ricerca di tranquillità è possibile organizzare delle traversate in barca verso isole più piccole o per chi è un abile nuotatore sono raggiungibili anche a nuoto.

Una volta raggiunta la gemma dell'Albania oltre a trascorrere qualche giorno all'insegna del relax in spiaggia è possibile anche esplorare la pittoresca cittadina con alcune escursioni. Tra i luoghi da visitare: l’Occhio Azzurro(Syri i Kaltër), il suggestivo sito archeologico di Butrinto e l’affascinante città in pietra di Gjirokastër. Non solo mare, sole ed escursioni, a Ksamil è possibile assoporare anche deliziosi piatti a base di pesce fresco a prezzi davvero contenuti. Un mix che rendono questo paesino dell'Albania tra i luoghi destinati a diventare una meta must to see nei prossimi anni!