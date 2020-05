Lunedì forte maltempo

sabato, con tempo bello quasi dappertutto, mentre nella seconda parte di domenica è atteso un moderato peggioramento al Nord-Ovest, per l’avvicinarsi di una perturbazione che poi agli inizi della prossima settimana porterà piogge sparse su molte zone del Centro-Nord e in Sardegna, mentre il Sud farà i conti con il richiamo di aria molto calda proveniente dal Nord Africa e di conseguenza con un po’ di caldo fuori stagione. Le previsioni per le prossime ore. Il fine settimana inizierà,, con tempo bello quasi dappertutto, mentreè atteso un moderato peggioramento al, per l’avvicinarsi diche poi agli inizi della prossima settimana porterà piogge sparse su molte zone dele in, mentre il Sud farà i conti con il richiamo di aria molto calda proveniente dal Nord Africa e di conseguenza con un po’ di caldo fuori stagione. Le

Lunedì la perturbazione coinvolgerà anche il Nord-Est e parte del Centro, mentre in Abruzzo, Molise, al Sud e in Sicilia transiterà una nuvolosità variabile che lascerà spazio anche a schiarite significative. In Sardegna qualche isolato rovescio o temporale possibile nel nordovest dell’Isola, abbastanza soleggiato altrove. Al mattino fenomeni anche abbondanti a ridosso delle Alpi e nelle pianure del Piemonte, della Lombardia e delle Venezie. Possibili rovesci o temporali tra il Levante ligure e l’alta Toscana, fenomeni più deboli e isolati nel resto del Nord e della Toscana nel nord delle Marche, in Umbria e nelle zone interne del Lazio. Tra pomeriggio e sera fenomeni progressivamente più localizzati al Nord, ma con il rischio di locali rovesci o temporali su alto Piemonte, Lombardia, Venezie e settore intorno al Ligure. Dopo una pausa, in serata rischio di locali rovesci o temporali anche su bassa Toscana, Umbria e Lazio. Giornata calda al Sud con temperature anche vicine ai 30 gradi favorite dai venti intensi di Scirocco; valori massimi invece in calo al Centro-Nord e Sardegna occidentale. Venti in generale meridionali con lo Scirocco che soffierà anche sul medio e alto Adriatico.



Martedì il tempo rimarrà instabile al Nord con il rischio di locali precipitazioni specie nel pomeriggio al Nordovest con il rischio di qualche rovescio o isolato temporale Al Centro-sud non mancheranno schiarite più ampie e frequenti sul medio Adriatico e al Sud. Temperature in calo nelle minime al Nord e intorno al Tirreno, mentre nelle massime prevarranno per lo più i lievi rialzi. Venti ancora localmente moderati sul Ligure, sul medio e basso adriatico, al Sud e nelle Isole.