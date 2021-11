Foto di Georg H. da Pixabay

In occasione della riapertura degli impianti sciistici, la regione Lombardia ha deciso di offrire skipass gratis agli under 16 dall'1 al 24 dicembre 2021 e incentivare così le vacanze sulla neve di intere famiglie a un passo dal Natale. Oltre a questo, grazie alla collaborazione con: Skipass Lombardia, Collegio dei Maestri di Sci di Regione Lombardia e A.M.S.I., tutti i giovani, fino a 16 anni - non compiuti - residenti in Regione Lombardia, potranno non solo sciare gratis, ma ricevere anche un prezioso voucher per lezioni ad hoc in tutte le stazioni regionali in cui si pratica lo sci alpino.

Tutti gli under 16 potranno divertirsi, in compagnia di familiari e amici, muovendosi fra ben: 112 valli, 27 comprensori sciistici, 476 piste di discesa, 324 km per il fondo, 14 snowpark e 6.700 km di sentieri segnalati.

Lombardia, skipass gratis: l'iniziativa

Per avvicinare i più piccoli al mondo dello scii e portare le famiglie a trascorrere intere giornate sulla neve in Lombardia, dando nuovo impulso ad uno dei settori maggiormente colpiti dal Covid, la Regione ha messo in campo una iniziativa importante denominata Free Skipass dicembre 2021- Per la ripartenza della montagna.

Antonio Rossi - sottosegretario regionale a Sport, Olimpiadi e Grandi eventi - parlando dell'idea per portare quanti più giovani ad amare lo scii ha sottolineato: "La promozione è riservata a tutti gli under 16′ residenti in Lombardia e punta a incentivare tra i nostri ragazzi la pratica delle discipline sciistiche. Sport che, purtroppo, per gli alti costi legati proprio all’acquisto degli skipass e alle lezioni per principianti possono risultare proibitivi per molte famiglie. La Regione vuole aiutare tutti a far avvicinare i propri figli a queste meravigliose attività invernali che saranno le grandi protagoniste delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026".

Lara Magoni, assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda ha aggiunto che l'obiettivo dell'iniziativa è anche quello di: "far vivere, conoscere ed apprezzare la montagna ai più giovani. Ma non solo: si tratta di un ulteriore impulso all’economia montana, che ha così tanto sofferto la crisi da pandemia".

Come fare domanda per ottenere skipass e voucher?

Per usufruire dello skipass gratis e/o del voucher per il pagamento fino a 2 ore di scuola di sci individuale presso le scuole sci lombarde o con maestri liberi professionisti iscritti all’albo dei Maestri di Sci della Regione Lombardia occorre presentare una richiesta online.

Registrandosi sul sito apposito della Regione si può infatti scaricare il modulo da compilare - sia cartaceo che online - e consegnare in biglietteria per ottenere un giornaliero gratuito per gli under 16.

Per prenotare, invece, lezioni individuali si può contattare direttamente le scuole sci o i liberi professionisti aderenti al progetto e visibili sul portale. Saranno i professionisti, una volta prenotata la lezione e lasciati i propri dati, a preoccuparsi di scaricare il voucher inserendo tutti i dati del cliente.