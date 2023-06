Le zecche stanno diffondendo il micidiale virus Powassan negli Stati Uniti

Un nuovo virus si sta diffonendo in America a causa delle zecche. Si tratta del virus Powassan che risulta di gran lunga più letale della malattia di Lyme. Cosa sappiamo.

Il virus Powassan preoccupa l'America: sintomi e trasmissione

E' allarme negli Stati Uniti per la circolazione di un nuovo virus. Si tratta del virus Powassan diffuso dalle zecche che ha già fatto registrare la prima vittima. La comunità scientifica globale sta prestando molta attenzione all'evolversi della cosa, visto che il virus, più letale della malattia di Lyme, causa una malattia poco nota. Il quotidiano americano Washington Post in questi giorni ha comunicato la la prima vittima da virus Powassan. Si tratta di un uomo di 58 anni morto per una serie di complicazioni legate alla malattia.

La malattia Powassan si sta diffondendo in America negli ultimi anni passando da 6 casi nel 2015 a 39 casi nel 2019 e i numeri potrebbero aumentare ancora. Il virus si diffonde con il morso delle zecche portatrici non solo del virus Powassan e Lyme, ma anche di l’anaplasmosi, la babesiosi, la tularemia (febbre dei conigli) e la febbre maculosa delle Montagne Rocciose come comunicato dal Centers for Disease Control and Prevention (CDC). La trasmissione del virus Powassan avviene tramite il morso della zecca e il contagio avviene in soli 15 minuti. I sintomi sono perlopiù: mal di testa, febbre e vomito e possono essere tranquillamente confusi come quelli di una banale influenza. Tra gli altri sintomi ci sono anche: febbre, brividi, affaticamento, nausea e rigidità.

Virus Powassan: cure e come difendersi dalle zecche

Esiste una cura contro il virus Powassan delle zecche? No, al momento non esiste alcuna cura efficace contro questa malattia. I medici e gli esperti consigliano, in caso di contagio, di riposare e idratarsi molto e di prendere farmaci antipiretici per la febbre e antidolorifici da banco. Il perdurare della malattia potrebbe anche causare complicazioni gravi come difficoltà di linguaggio, insufficienza respiratoria, problemi di memoria, perdita di forza muscolare e in alcuni casi anche alla morte.

Per evitare il contagio da Powassan è importantissimo proteggersi dalle zecche. Come? Questi artropodi, appartenenti agli aracnidi, la stessa famiglia dei ragni, si trovano nell'erba alta e nel fogliame e quindi è necessario indossare abiti adatti nel caso di escursioni in campagna o in qualche bosco. Fondamentale coprire ogni parte del corpo in modo da evitare che questi parassiti esterni non entrino in contatto con il nostro corpo. In caso dopo la passeggiata in campagna-bosco, notiamo la presenza di una zecca attaccata al nostro corpo e/o abiti è consigliabile recarsi dal medico o in ospedale. Infine per contrastare questi fastidiosissimi parassiti è consigliato anche l'utilizzo di repellenti specifici da applicare secondo le necessità.