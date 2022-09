“Lavorare su turni fa male alla salute”: ecco chi è più a rischio

Chi non segue orari regolari, in particolare la notte, è in pericolo di avere effetti negativi sulla propria salute: “Esacerba gli esiti di ictus ischemico di mezza età, in particolare nelle donne, anche quando i soggetti dello studio sono tornati a un orario normale”

19 Settembre 2022 - ore 13:50 Redatto da Redazione Meteo.it