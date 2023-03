Lavastoviglie: a fine lavaggio lo sportello va lasciato aperto o chiuso?

La lavastoviglie ha facilitato la vita di molti, ma siamo sicuri che tutti sappiano usarla al meglio? Ecco cosa fare a fine lavaggio: aprire lo sportello o tenerlo chiuso?

Non c'è dubbio che la lavastoviglie sia un elettrodomestico assolutamente comodo che velocizza le faccende di casa in modo notevole. Eppure non tutti sono a conoscenza delle pratiche che permettono di sfruttare al massimo la lavastoviglie ottenendo dei piatti puliti a fondo. Sarà venuto anche a voi il dubbio, a fine lavaggio, su che cosa fare: lo sportello va aperto o va lasciato chiuso?

La domanda se la pongono in molti e noi non solo vi diamo la risposta , vi spieghiamo anche il perché. Finito il lavaggio dei piatti, è buona regola aprire lo sportello della lavastoviglie anziché tenerlo chiuso. Questo consiglio viene fornito anche dagli stessi produttori di elettrodomestici, potete trovarlo nel libretto d'istruzioni. Il primo motivo per tenere aperto lo sportello è per permettere alle stoviglie di asciugarsi prima e meglio grazie alla fuoriuscita del vapore. In questo modo i piatti non solo si asciugheranno più rapidamente, ma anche in maniera più omogenea evitando la formazione di fastidiose striature sul vetro dei bicchieri o dei piatti stessi.

Un ultimo motivo, ma non meno importante, è quello che riguarda i cattivi odori; tenendo lo sportello aperto le stoviglie resteranno profumate e non assorbiranno l'odore degli accumuli della lavastoviglie. Proprio per combattere questi ultimi, è consigliabile effettuare un programma di lavaggio alla massima temperatura una volta al mese, così da sciogliere le particelle che i normali risciacqui non riescono a eliminare. Fate attenzione però quando aprite lo sportello. Se la vostra cucina è piccola, il consiglio è di aprire anche la finestra per evitare un accumulo di umidità dentro casa che può essere dannoso per pareti, mobili e anche per la vostra salute.