La top 10 delle destinazioni naturalistiche secondo Tripadvisor

Quali sono le destinazioni naturalistiche che rientrano nella top ten di Tripadvisor? Ecco la classifica per chi ama l'escursionismo nei parchi nazionali e vuole prenotare le proprie vacanze andando a visitare posti dove la natura regna sovrana godendosi un tramonto in riva al mare, una passeggiata fra alberi secolari o un po' di pace e relax in mezzo a fiori stupendi.

Top ten di Tripadvisor sulle migliori destinazioni naturalistiche

Nella top 10 di Tripadvisor in cui sono racchiuse le destinazioni naturalistiche più amate dai viaggiatori vi sono luoghi che offrono ai turisti grandi panorami e avventure all’aria aperta, sia in Europa che all'estero. Ai primi posti? I viaggiatori hanno votato come miglior meta naturalistica quella di Kathmandu, in Nepal. Si tratta sicuramente di un posto ricco di fascino. La capitale è circondata da una valle piena di storia. Si tratta di un posto ricco di cultura dove le cose da vedere sono davvero numerose. Si possono ammirare templi, santuari e villaggi caratteristici, ma ci si può immergere nella cultura, nelle usanze e nelle tradizioni, acquistando prodotti tipici e mangiando cibo locale.

Secondo posto per Halong Bay in Vietnam. Le suggestive isole calcaree, le rocce e le grotte scolpite nel corso di secolo e secolo da acqua e vento, hanno molto fascino per i viaggiatori che le hanno premiate con ottime recensioni.

Terzo posto per Hurghada, in Egitto dove si va di solito per ammirare le barriere coralline e le acque color turchese, ma anche per fare windsurf. Secondo i viaggiatori è il posto migliore per fare immersione e snorkeling.

Le altre mete in classifica

Gli utenti di Tripadvisor hanno poi inserito in classifica, grazie ai loro voti, altri 7 magnifici luoghi tra cui vi sono:

Mauritius in Africa

Lombok in Indonesia

Kauai nelle Hawaii

Zanzibar in Tanzania

Grand Cayman nelle Cayman Islands

Guadalupe nelle Antille francesi

Parco nazionale di Kruger in Sudafrica

Le Mauritius sono una delle mete più gettonate per chi ama gli sport acquatici. Dichiarato Patrimonio dell’Unesco, Le Morne Brabant offre inoltre panorami davvero mozzafiato a chi si avventura e abbandona la spiaggia per visitare anche l'entroterra. Kauai è famosa per, invece, per il Waimea Canyon, conosciuto come il “Grand Canyon del Pacifico”. Guadalupe per i suoi monumenti architettonici. Da tutto il mondo arrivano turisti per ammirare la chiesa del 1349-1363. Quest'ultima è affiancata da torrioni e accessibile con una scalinata.