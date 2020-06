La settimana inizia con tempo ancora instabile

La perturbazione (la numero 3 del mese) che sta interessando la nostra Penisola ci lascerà in eredità un vortice di bassa pressione che tra lunedì e martedì attraverserà tutta la nostra Penisola, favorendo condizioni meteo ancora marcatamente instabili. In particolare lunedì sono attesi numerosi acquazzoni e temporali, specie al pomeriggio, soprattutto sulle zone interne del Centro e al Sud, mentre nella giornata di martedì i rovesci e i temporali saranno numerosi anche al Nord-Ovest. Con l’alta pressione sempre lontana dall’Italia, benché in attenuazione, l’instabilità insisterà anche nelle giornate di mercoledì e giovedì, mentre rimane ancora incerta l’evoluzione per l’ultima parte della settimana. In ogni caso, in base alle proiezioni più aggiornate, almeno per altri 6-7 giorni sul nostro Paese non è prevista alcuna ondata di caldo intenso.

Previsioni meteo per lunedì. Prevalenza di tempo bello al Nord-Ovest e nelle Isole. Nuvole altrove, anche se non mancheranno gli sprazzi di sole: nel corso del giorno isolati rovesci e temporali su Venezie, Emilia, Puglia, Appennino campano, Basilicata e Calabria. Temperature massime in leggera crescita al Nord-Ovest e medio versante tirrenico, in leggera diminuzione invece al Sud, Abruzzo e Molise. Moderati venti occidentali sui mari di ponente, che risulteranno in generale mossi.

Previsioni meteo per martedì. In generale soleggiato in Sicilia e Sardegna. Nuvole sul resto d’Italia, con pochi momenti soleggiati: nel corso del giorno rovesci e temporali isolati su Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Alpi orientali, Emilia Romagna, zone interne del Centro e tutte le regioni del Sud Peninsulare. Temperature massime in generale stazionarie o in lieve calo.