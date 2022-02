La migliore destinazione sciistica italiana, qual è?

Foto di Adam Derewecki da Pixabay

Quale è la migliore destinazione sciistica italiana? Secondo i World Ski Awards a fregiarsi del titolo è la stupenda e super accogliente Val Gardena. Il riconoscimento internazionale più prestigioso del turismo invernale ha designato questa zona come la migliore per gli appassionati di sci in Italia.

Miglior destinazione sciistica italiana: trionfa la Val Gardena

Il bianco paesaggio incantato della Val Gardena si è aggiudicato dunque uno dei premi più ambiti della stagione turistica e sciistica, quello attribuito dalla nona edizione del World Ski Awards. Bisogna sottolineare però che la Val Gardena non offre solo paesaggi mozzafiato durante l'inverno, ma anche nelle altre stagioni. In primavera, per esempio, si tinge di magnifici colori grazie alla fioritura di bellezze naturali. Oltre a questo è sempre una meta da sogno per gli esploratori delle Dolomiti, Patrimonio dell'Umanità Unesco.

Cosa ha portato la Val Gardena a vincere l'ambito premio e a essere nominata come la miglior destinazione sciistica italiana? A suo favore hanno sicuramente giocato la presenza di:

un’ampia area per gli sport invernal;i

500 chilometri di piste uniche;

moderni impianti di risalita;

30 chilometri di sentieri per escursioni;

115 chilometri di piste per lo sci di fondo.

La Val Gardena è senza ogni ombra di dubbio la patria degli sciatori e di chiunque ami gli sport invernali. Non ci sono però solo sci, ciaspole e tavole da snowboard, ma anche tante altre possibilità di praticare sport legati a tutte le stagioni come l'arrampicata, l'orienteering, il trekking e molto altro. Tra le spettacolari cime delle Dolomiti sono racchiusi, infine, numerose attrazioni artistiche e culturali.

Il premio World Ski Awards: la migliore destinazione sciistica

Che cos'è il World Ski Awards? Si tratta di un ambitissimo premio istituito nel 2013 dove centinaia di migliaia di professionisti e di semplici utenti, provenienti da tutto il mondo, votano per i prodotti, le destinazioni e i marchi preferiti, eleggendo: