La medusa "uovo fritto" invade le coste italiane

La medusa uovo fritto

Scopri perché la medusa uovo fritto sta popolando sempre più le nostre coste e quali segreti nasconde.

Quest'estate, le nostre spiagge hanno fatto la conoscenza di un ospite davvero singolare: la medusa uovo fritto. Con la sua forma che ricorda un uovo fritto appena uscito dalla padella, questa creatura marina ha catturato l'attenzione di grandi e piccini. Ma chi è davvero questa misteriosa visitatrice dei nostri mari?

La medusa uovo fritto, il cui nome scientifico è Cotylorhiza tuberculata, è facilmente riconoscibile grazie al suo corpo bianco-giallastro, simile a un tuorlo, circondato da tentacoli corti e spessi. Con un diametro che può raggiungere i 35 centimetri, è una delle meduse più grandi del Mediterraneo.

Perché quest'anno ne vediamo così tante?L'aumento della presenza di meduse uovo fritto è un fenomeno che ha incuriosito molti. Le cause principali sono da ricercare nei cambiamenti climatici. Le acque più calde e ricche di nutrienti creano l'ambiente perfetto per la loro proliferazione. Inoltre, la riduzione dei predatori naturali, come alcune specie di pesci, ha contribuito a far aumentare la popolazione di queste meduse.

La medusa uovo fritto è pericolosa?

Una delle domande più frequenti è se queste meduse siano pericolose per l'uomo. La risposta è no! Nonostante il loro aspetto imponente, le meduse uovo fritto sono completamente innocue. I loro tentacoli non provocano alcuna irritazione o puntura dolorosa. Anzi, il loro tocco è piuttosto gelatinoso e inoffensivo.

Un ruolo fondamentale nell'ecosistema marino

La medusa uovo fritto non è solo una curiosità da spiaggia, ma svolge un ruolo fondamentale nell'ecosistema marino. Si nutre di plancton, contribuendo a regolare la popolazione di questi organismi microscopici. Inoltre, funge da cibo per altre creature marine, come tartarughe marine e alcune specie di pesci. In questo modo, la medusa uovo fritto contribuisce a mantenere l'equilibrio dell'ecosistema marino.

Dove trovarle?

Queste affascinanti creature marine preferiscono le acque poco profonde e calde. Le coste italiane, in particolare il Mar Adriatico, sono un habitat ideale per la medusa uovo fritto. Non è raro avvistarle anche in Sicilia, Sardegna e Puglia. Se hai intenzione di fare un bagno al mare, tieni gli occhi aperti: potresti avere la fortuna di incontrarne una!

Come comportarsi in presenza di meduse uovo fritto?

Se dovessi incontrare una medusa uovo fritto, ammirane la bellezza ma evita di toccarla. Anche se innocua, è sempre meglio mantenere una certa distanza.

L'aumento della presenza di meduse uovo fritto è un fenomeno naturale che ci ricorda l'importanza di proteggere il nostro mare. Nonostante la loro presenza, possiamo continuare a goderci le nostre spiagge, sempre con rispetto per l'ambiente.

Curiosità: