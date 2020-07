L'alta pressione torna sull'Italia

L’alta pressione tenderà a consolidare la sua presenza sulla nostra Penisola, garantendo così prevalenza di tempo soleggiato e stabile, con temperature in crescita: aumenterà quindi il caldo, che però non sarà particolarmente intenso, caratterizzato da temperature nella norma o leggermente al di sopra. Il caldo aumenterà ulteriormente a metà settimana, almeno al Centro-Sud e nelle Isole, dove sono attese anche punte oltre 35 gradi; al Nord, invece, a partire da mercoledì e probabilmente per il resto della settimana, le condizioni meteo torneranno a essere influenzate dall’instabilità, con numerosi temporali e, di conseguenza, temperature più contenute.

Previsioni meteo per oggi. In mattinata prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso in tutta Italia. Nel pomeriggio temporaneo aumento della nuvolosità sulle Alpi orientali, dove è possibile qualche breve e improvviso rovescio; sempre bello e soleggiato altrove. Temperature massime in crescita, in generale nella norma o di poco oltre. Moderati venti di Maestrale su basso Adriatico e Ionio, che risulteranno localmente mossi; venti deboli e mari poco mossi altrove.

Previsioni meteo per martedì. Al mattino bel tempo quasi ovunque, con un po’ di nuvolosità, comunque innocua, solo sulla Liguria. Nel pomeriggio un po’ di nuvole e qualche breve scroscio di pioggia sulle Alpi; bello e soleggiato nel resto d’Italia. Temperature massime in ulteriore leggero aumento al Centro-Sud e nelle Isole, comprese tra 28 e 34 gradi in gran parte d’Italia.