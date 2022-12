Juan Carrito è tornato in città, l’orso si è presentato in un ristorante stellato: cosa è accaduto

Seguiamo le sue 'imprese' passo dopo passo. Juan Carrito ne ha combinata un'altra delle sue. Cosa ha fatto questa volta? L'orso più amato d'Abruzzo si è presentato in un ristorante stellato. Avrà sentito i morsi della fame? Quale profumo lo ha attirato fino al locale? Cosa stava cucinando il noto chef e quale è stata la reazione dopo il suo ingresso? Ecco tutte le ultime news.

Juan Carrito: dalla pasticceria al ristorante

Gli orsi sono golosi, o almeno così ce li rappresentano nei cartoni animati dove hanno sempre un barattolo di miele per le mani, Juan Carrito, però, pare confermare questa teoria. Il motivo? I bidoni della spazzatura, la pasticceria dove ha rubato i biscotti, l'azienda di miele e ora un ristorante. Controllando i posti dove viene avvistato, a parte quando gioca con altri animali o vuole andare a prendere il treno, nella maggior parte dei casi vi sono luoghi nei quali cerca cibo.

Forse dopo aver sentito tanto parlare di lui, attirato, magari, dai profumi di piatti succulenti che provenivano dal suo ristorante stellato, Juan Carrito qualche giorno fa ha fatto visita al locale di uno degli chef abruzzesi più apprezzati e conosciuti in Italia e all'estero. Da chi? Dove? Dallo chef Niko Romito presso il ristorante tre stelle Casadonna Reale a Castel di Sangro, in provincia dell'Aquila.

Cosa voleva fare Juan Carrito? Semplicemente mangiare tutto quello che trovava in dispensa o iscriversi ad una delle lezioni di cucina nella scuola dello chef pluristellato Michelin?

Quale è stata la reazione dello chef? A quanto pare, felice di avere un ospite così gradito e famoso, Romito, chiamati a raccolta i collaboratori, ha preso il cellulare e ha immortalato l'orso più famoso d'Italia. Lo chef ha postato tutto su instagram scrivendo: "È passato Juan Carrito per un salutino. Chiedeva per un panettone. È andato spedito verso le cucine" ed aggiungendo: "la natura che abbiamo qui intorno è viva. Siamo circondati dal parco nazionale, bellezza vera".

Quale sarà la prossima scorribanda di Juan Carrito?

Ora cosa accadrà? Quale sarà la prossima scorribanda di Juan Carrito? L'orso che anche quest'anno pare non voler andare in letargo continua infatti a tenerci compagnia con le sue imprese tanto che i più piccoli si sono appassionati alle storie delle sue avventure.

Che dire dunque? Non ci resta che attendere. Vista la sua storia siamo certi che Juan Carrito non si farà attendere molto. Presto qualcun altro lo avvisterà mentre vaga per la città sempre incurante delle persone, con il suo passo tranquillo e la curiosità di esplorare anche luoghi dove non dovrebbe, in realtà, 'mettere il muso'.