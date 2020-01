Italia sotto il dominio dell'anticiclone

Nella parte centrale della settimana il rialzo della pressione allontanerà dall’Italia le correnti fredde responsabili del calo delle temperature degli ultimi giorni. Tra oggi e giovedì ci attendono quindi giornate in prevalenza soleggiate e caratterizzate da temperature in rialzo; segnaliamo un temporaneo peggioramento tra questa notte e domani sulla Sardegna dove si faranno sentire gli effetti di una depressione in movimento sul Mediterraneo Occidentale. Al Nord, invece, continueranno a formarsi nebbie, che in alcune zone insisteranno anche nelle ore centrali del giorno.

Le condizioni meteo, molto probabilmente, rimarranno stabili e relativamente miti nel corso del fine settimana al Nord e sulle regioni centrali tirreniche, mentre una depressione sul Nord Africa lambirà il Sud e le Isole, portando nuvole ma con basso rischio di pioggia.

Previsioni meteo per martedì. Un po' di nuvole in Liguria, Toscana e Sardegna occidentale, senza piogge di rilievo. Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso nel resto d'Italia. Sulle pianure del Nord molte nebbie mattutine, che in alcune zone della bassa Valle Padana potranno insistere anche nelle ore centrali della giornata. Temperature massime in lieve calo al Nord, in sensibile crescita invece nel resto d'Italia. Venti ovunque in attenuazione al Centro-Sud, tesi di Maestrale sul mare di Sardegna.

Previsioni meteo per mercoledì. Cielo nuvoloso sulle Isole Maggiori, con qualche pioggia sulla parte orientale della Sardegna, in esaurimento nella seconda parte della giornata. Tempo soleggiato nel resto d’Italia. Al mattino nebbie diffuse in Valpadana, in diradamento nel corso della giornata. Temperature quasi dappertutto in leggero aumento. Venti moderati orientali sulla Sardegna, in prevalenza deboli altrove.

